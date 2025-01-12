西藏地震失子女　輔警廢墟挖出孩子生前衣物崩潰：一刻也不敢停下

西藏本月7日發生規模7.1地震，官方稱造成126人遇難。而在救援過程中就出現令人心碎的一幕，一名因地震失去兒女的輔警在廢墟中挖出孩子生前的衣服時忍不住崩潰痛哭。



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綜合《新京報》、《中新社》等媒體，在7日的地震中痛失一兒一女的輔警倫珠，在簡單安置孩子後事後便投入救援。他在災區廢墟不停用手刨搜救，他11日在挖出孩子生前衣物時不禁抱著衣服痛哭。倫珠表示，自己一刻也不敢停下，一停下來就會想起2個孩子。

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這起造成重大傷亡的6.8級地震發生於7日上午9時5分，震央位於西藏日喀則市定日縣措果鄉。另據美國地質調查所（USGS）測得的數據，這起地震達規模7.1。



根據官方通報，截至9日上午6時，地震已造成126人遇難，27248戶房屋受損，其中倒塌房屋3612戶。地震波及定日、拉孜、薩迦、薩嘎、定結等5個縣26個鄉鎮206個村（社區），約6.15萬人不同程度受災。

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且在7日強震後，迄今餘震不斷。截至10日上午10時，共計監測到餘震1653次，其中3級及以上餘震38次。最大餘震4.4級，距主震震央約18公里。據「中國地震台網」正式測定，今（12）日上午8時0分在定日縣又發生3.1級地震，震源深度10公里，震央位於北緯28.75度，東經87.38度。

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