緬甸地震破裂長度500公里　釋放能量驚人　專家：約1000顆原子彈

緬甸中部7.9級地震威力驚人，有中國專家估計，從此次地震的影響來看，地震破裂長度約500公里，地表破裂規模可能為陸地走滑地震之最，地震釋放的能量量級「相當於約一千顆原子彈」。



2025年3月29日，緬甸曼德勒，圖為救援人員在地震後搜救。（Reuters）

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內媒《上觀新聞》報道，上海市地震局副局長韋曉解釋，此次地震發生在緬甸當地規模最大、活動性最強的實皆斷裂帶。

實皆斷裂帶北南長度約為1500公里，貫穿緬甸國土，途經人口密集的曼德勒、內比都等城市，連接到南部安達曼海擴張中心。歷史上，該斷裂帶多次發生強震級地震，如1839年8級地震、1930年7.5級及1946年7.6級地震，表明其活動性強且周期性明顯。

中國地質大學（北京）地球科學與資源學院教授徐錫偉則解釋，「此次地震是實皆斷裂帶長期積累的應力釋放結果」。此次震中位於實皆斷裂帶中南部歷史地震的「空段」，意為這個位置缺乏大地震記錄，說明長期未釋放能量導致應力高度積累。

「相當於約一千顆原子彈」

徐錫偉稱，從此次地震的影響來看，地震破裂長度約500公里，地表破裂規模可能為陸地走滑地震之最，地震釋放的能量量級「相當於約一千顆原子彈」。

此外，據韋曉分析，由於震中地區水系豐富，以沖積平原為主，土地中砂性土分佈較廣，所以在地震中易發生土壤液化現象，即地震荷載作用下，砂粒間孔隙水冒出，使得地基喪失承載力，導致地表建築、基礎設施傾覆、倒塌破壞。本次地震由於道路、橋樑和交通破壞，電力設施損毀，將進一步加劇救援困難。