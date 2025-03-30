緬甸地震｜中國雲南救援隊抵災區　成功營救被困40小時倖存老人

緬甸時間3月28日清晨，該國中部實皆省發生7.9級強烈地震，震源深度僅10公里，波及多地，造成重大人員傷亡及基礎設施損毀。中國雲南、泰國、印度等地亦有明顯震感。災情發生後，緬甸政府宣布多個地區進入緊急狀態。



綜合內媒報道，地震發生後，中國政府迅速作出反應。由雲南省組織的救援醫療隊於3月29日凌晨從昆明長水機場出發，攜帶全功能生命探測儀、地震預警系統、無人機、衛星通訊設備等應急物資共112套，緊急奔赴緬甸首都內比都，成為首支抵達災區的國際救援力量。

據《光明網》報道，救援隊伍包含來自雲南省多家醫療、消防與隧道應急部門的精銳人員。中國雲南救援醫療隊與國家隧道應急救援昆明隊密切配合，迅速投入到震後的搜救與醫療工作中。

根據中國駐緬使館官方微信公眾號「中國駐緬甸大使館」發布的消息，當地時間3月29日晚，救援隊在內比都一家嚴重受損的醫院內展開救援行動。通過生命探測儀器，他們發現一名仍有生命跡象的被困者。經現場研判後，救援人員採取「先上後下、後清前出」的方式進行破拆與清理。

經過連續數小時的緊張作業，當地時間3月30日凌晨5時，成功將一名被困近40小時的老人從廢墟中救出，現場響起一片歡呼聲。老人在接受初步救治後已送往當地醫療機構進一步觀察，其生命體徵穩定。

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此次地震震中靠近人口稠密區域，加上地質條件複雜，導致多處建築坍塌、道路中斷、電力和通訊設施損壞，災情十分嚴峻。據緬甸官方初步統計，傷亡人數仍在不斷更新中。

截至目前，包括中國在內，已有多國救援力量陸續趕赴緬甸協助救災。中國雲南省外辦、應急廳、衛健委等單位聯合組織此次救援行動，並表明將持續向緬甸提供必要的人道主義援助，與緬方共同應對地震災害。

中國外交部發言人毛寧日前在記者會上表示，中方始終支持鄰國救災重建，願與國際社會一道，為緬甸人民早日恢復正常生活提供力所能及的幫助。