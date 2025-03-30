緬甸地震｜重慶妙齡女震中酒店遇難　華人倖存者：摸到手臂是涼的

據中國地震台網正式測定，北京時間3月28日14時20分，緬甸發生7.9級地震，震源深度30公里。此次地震波及範圍廣泛，包括中國雲南、泰國及印度多地均有明顯震感。據《瀟湘晨報》記者報道，地震發生後，一批中國民間救援力量藍天救援隊出發，30日上午抵達災區。部分中國救援隊將於近期陸續抵達災區。



地震造成的災情慘烈，其中曼德勒地區災情尤為嚴重。多名在當地的中國華人選擇留守災區，協助尋找失聯者。據報道，來自河南的權先生在地震中倖存，並於29日一早前往曼德勒當地一間名為「Winstar」的酒店廢墟，嘗試搜救被埋者。他表示，這家酒店倒塌時內部仍有約20人，包括多名中國人。



他表示，「經歷了這種場面，當時那種自己的心態，有多崩潰，看著人挖不出來，特別難受。」他和同伴用手去扒去搬鋼筋水泥，但是沒有專業設備幾乎搬不動。

「我們只能徒手搬水泥、鋼筋，摸到一個女孩的手臂時，手是涼的，已經沒有生命體徵了。」權先生回憶，當時的現場十分慘烈，令人心碎。他指這名遇難女子來自重慶，年僅二十多歲，是到當地從事珠寶直播工作的打工者。

報道稱，權先生和幾名華人自發組成臨時救援隊，在廢墟上來回敲打、大聲呼喊，試圖尋找更多生還者，但遺憾未能聽到回應。無奈之下，他們只能於當天11時許暫時撤離。

緬甸地震｜華人權先生一行在廢墟上徒手尋找倖存者。

緬甸地震｜華人權先生和當地華人於29日找到一家酒店臨時落腳。

權先生透露，災後不少華人仍無法回家，不少人流落街頭或暫時落腳酒店大堂。曼德勒目前缺乏食物與基本物資，儘管有華人餐廳提供救濟餐，但供不應求，許多在外漂泊的中國人只能靠泡麵或麵包果腹。他們也正密切留意中國救援隊的動向，希望能協助搜尋與營救行動。

權先生說，真的希望中國救援隊趕快來，能夠把Winstar酒店的人先救出來，「即使遇難也要找到，咱們中國講究魂歸故里是不是。」

緬甸當地華人自發組織救援。

據中國外交部早前公布，中國已派出來自雲南的專業救援醫療隊與隧道應急隊伍趕赴緬甸內比都，並攜帶生命探測儀、衛星通訊設備等裝備。當地時間30日凌晨5時，該救援隊成功從坍塌的醫院廢墟中救出一名被困近40小時的老人，成為目前已確認的生還者之一。

中國外交部發言人毛寧日前表示，中方願持續為緬方提供人道主義援助，與國際社會一道，共同協助緬甸人民渡過難關。

目前，緬甸地震災情仍然持續，餘震不斷，外界擔憂或將引發次生災害。當地華人社群正緊急聯繫親友，並透過社交平台發布失聯名單與求助資訊，盼望更多生還者能被及時救出。