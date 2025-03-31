財政部：將發首批特別國債5000億　支持國有大行補充核心一級資本

3月31日，據內地財政部網站消息，按照中共中央和國務院決策部署，2025年，財政部將發行首批特別國債5000億元（人民幣，下同），積極支持中國銀行、中國建設銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行補充核心一級資本。此次資本補充工作將按照市場化、法治化原則穩妥推進。



當前，國有大型商業銀行經營發展穩健，資產質量穩定，撥備計提充足，主要監管指標均處於「健康區間」。通過發行特別國債支持相關國有大型商業銀行補充核心一級資本，有利於進一步鞏固提升銀行的穩健經營能力，促進銀行高質量發展，為投資者創造更大價值並帶來長期穩定的回報，有利於銀行更好發揮服務實體經濟的主力軍作用，為國民經濟行穩致遠提供有力支撐。

中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行等四家國有商業銀行亦於3月30日發布公告，確認獲得財政部戰略性投資，用於增加核心一級資本。

其中，中國銀行募集資金規模不超過人民幣1650億元；建設銀行募資總額不超過人民幣1050億元；交通銀行擬定增募資不超過1200億元，發行對象包括財政部、中國煙草與雙維投資，其中財政部擬認購金額為1124.2億元；郵儲銀行則擬向財政部、中國移動集團與中國船舶集團定增募資不超過1300億元，其中財政部擬認購金額為1175.8億元。

今年的中國政府工作報告已提出，擬發行特別國債5000億元，以支持國有大型商業銀行補充資本。至此，該項5000億元特別國債計劃正式落地。