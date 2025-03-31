廣東茂名高州市3級地震　地震台：與緬甸、湯加地震無直接關聯

《南方日報》報道，3月30日20時46分，在廣東省茂名市高州市發生3.0級地震，震源深度10公里。廣東地震台表示，茂名高州的地震與緬甸地震、湯加地震處於不同地震帶上，它們之間沒有直接關聯性。



地震瞬間畫面。（影片截圖）

地震瞬間畫面。（影片截圖）

3月30日20時56分，廣東省地震局對茂名高州市地震後續地震趨勢進行快速研判，根據區域構造、歷史地震活動、地震序列類型等分析認為，原震區近幾日發生5級以上地震的可能性不大。

報道指，廣東地震台台長王力偉表示，從區域看，緬甸地震發生在環太平洋地震帶和歐亞地震帶的交匯區域，湯加地震發生在環太平洋地震帶的西帶，而茂名高州地震發生在東南沿海地震帶，這些地震間的距離較遠，而且處在不同地震帶上，它們之間沒有直接關聯性。

廣東茂名高州市3級地震。（中國地震台網）

王力偉還介紹，此次發生在茂名高州的3.0級地震屬於構造地震，是由於地球內部構造運動引起的地震。具體來看，是地殼應力積累到一定程度，超過地殼岩石的破裂極限後，岩石突然發生破裂或滑動釋放能量而產生的天然地震。