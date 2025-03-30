曼谷大樓倒塌　國企有份興建　胡錫進稱｢質量八成有問題｣文章下架

緬甸中部發生7.9級地震，泰國曼谷有興建中的高達30層樓高的摩天大樓倒塌，多人死亡及失蹤。該棟大樓原計劃作為泰國審計署的新辦公大樓，承建單位為ITD-CREC合資企業，由意大利-泰國發展公共有限公司與中國中鐵十局（泰國）有限公司合作組成。



官媒《環球時報》前總編胡錫進28日曾在微博發文稱，「這棟倒塌大樓的質量八成有問題」，後來修改字眼，不過該文仍在微博下架，但修改後的版本仍在內媒「觀察者網」刊登。



該棟大樓原計劃作為泰國審計署的新辦公大樓，如今因強震倒塌。(網絡圖片)

去年（2024年）年中鐵十局更曾發文慶祝該大樓封頂儀式，稱該大樓建成後「將是中鐵十局在泰國發展的一張名片」。(網絡圖片)

去年（2024年）年中鐵十局更曾發文慶祝該大樓封頂儀式，稱該大樓建成後「將是中鐵十局在泰國發展的一張名片」。(網絡圖片)

台媒《TVBS新聞網》報道，胡錫進28日在微博發文表示，緬甸7.9級地震，震波傳到泰國曼谷，一座在建大樓就直接這樣震塌了。「這是老胡直接從即時新聞上見過的最慘烈的大樓被震塌的情景」。他指出，從影片來看，曼谷當時震得不厲害，曼谷離震央也有一段距離，估計直線距離約600公里，直言「這棟倒塌大樓的質量八成有問題」。

他隨後編輯帖文內容，改稱「這座倒塌大樓估計要遭設計和質量追究」，但帖文最後仍遭下架。但他在內媒「觀察者網」的「風聞社區」專欄刊登的文章並未刪除。

胡錫進微博原文，該帖文其後被刪。（微博）

胡錫進在內媒「觀察者網」的「風聞社區」專欄刊登的文章並未刪除。（網頁截圖）

據早前報道，該棟大樓在倒塌前的工程進度約達30%，原定2026年完工，但受新冠疫情影響曾一度停工。泰國審計署副審計長素提蓬·本尼迪（Sutthipong Boonnithi）受訪則稱，該棟大樓原計劃作為泰國審計署的新辦公大樓，由泰國當地企業與中國廠商合資承建，如今卻因天災無緣完工。

該棟大樓目前工程進度約達30%，原定2026年完工，但受新冠疫情影響曾一度停工。

素提蓬已緊急前往現場查看災情。他感慨，這棟大樓去年4月才由中鐵十局舉辦主體結構封頂儀式，當時被視為工程順利推進的象徵，可惜的是不到一年便遭遇罕見強震，令人唏噓。

據中鐵十局官方資料描述，泰國新建審計局辦公大樓專案位於泰國曼谷市，主要包括新建辦公樓、會議廳、停車樓各一棟，建築總面積96041平方米。項目周邊交通便捷，西臨曼谷火車站，東側與曼谷國家公園相望，建成之後主要為泰國國家審計局等相關政府職能部門服務，將是中鐵十局在泰國發展的一張名片。

值得關注的是，有微博的網友發現，在事發後中國中鐵十局迅速在微信公眾號和官方網站刪除了此前慶賀該棟大樓封頂儀式的貼文。內地網民則覺得遺憾，並且詢問「因地震倒塌重建費用是由中鐵承擔還是泰國方面承擔?」