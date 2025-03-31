緬甸地震｜中國救援隊再救出倖存者　首批緊急救援物資從北京啟運

《央視新聞》報道，當地時間3月31日7點15分左右，中國救援隊救出被困超65小時的29歲女孩，為中國救援隊到曼德勒市後，持續13小時緊張救援內救出的第四名倖存者。



3月31日上午，中國政府向緬甸提供的首批緊急人道主義地震救災援助物資從北京首都國際機場啟運。



中國救援隊在緬甸曼德勒搜救出一名被埋壓超60小時的幼童。（央視新聞）

據此前報道，當地時間3月31日5點37分，經過持續奮戰，中國救援隊在緬甸曼德勒市的天空公寓救援點搜救出一名在廢墟中被埋壓超60小時的幼童；6點20分許，再次搜救出一名被埋壓超過60小時的孕婦，該孕婦獲救時生命體徵良好。

中國救援隊救出被埋超65小時的29歲女孩。（央視新聞）

7點15分左右，中國救援隊再次搜救出一名在廢墟中被埋壓超過65小時的29歲女孩，該女孩獲救時生命體徵良好。目前，當地救援仍在緊張持續中。這是中國救援隊到達曼德勒市後，持續13小時緊張救援內救出的第四名倖存者。

中國政府向緬甸提供的首批緊急人道主義地震救災援助物資啟運。（央視新聞）

3月31日上午，中國政府向緬甸提供的首批緊急人道主義地震救災援助物資從北京首都國際機場啟運。應緬甸政府請求，中國政府決定向緬甸提供1億元人民幣緊急人道主義地震救災援助。記者從國家國際發展合作署了解到，首批援助物資包括帳篷、毛毯、急救包等。