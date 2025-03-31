國際航班票價暴跌32%　中國航空三巨頭連蝕五年陷經營泥淖

儘管全球航空市場逐步復蘇，中國三大航空公司——中國國際航空、中國東方航空與中國南方航空——2024年財報顯示仍連續第五年虧損。其中，中國國際航空虧損雖已大幅收窄，但其國際航班運力仍未恢復至疫情前2019年的水準。



德國媒體3月30日報道指出，2023年全球航空業已普遍實現盈利，但中國三大國有航空公司在本周公布的2024年財報中，仍錄得虧損。三家航空公司2024年平均虧損由疫情高峰期間的50億美元縮減至2.86億美元，其中中國國際航空虧損2.3億元人民幣（約合3166萬美元），較2022年虧損減少高達99%。

然而，報道指出，儘管虧損額度縮減，中國航空業仍面臨多重挑戰，包括國內市場競爭激烈、國際航線恢復緩慢、供應鏈問題及人民幣貶值等因素。中國規模最大的航空公司中國南方航空，2024年虧損達17.7億元人民幣（約合2.44億美元）；中國東方航空虧損更高，達42億元人民幣（約合5.78億美元），雖然與2023年相比已有明顯改善，但整體營運壓力仍大。

圖為2016年3月28日，中國國際航空（Air China，中國國航）的飛機停在中國北京首都國際機場的停機坪上。（Reuters）

報道指出，由於中國經濟壓力與地緣政治緊張持續，中國航空公司的國際航線需求仍未完全恢復。為填補載運空缺，多家航空公司將原本用於國際長途的寬體機投入國內航線，導致市場供需失衡加劇。

同時，儘管亞洲航空市場需求強勁，但中國國際航班機票價格持續走低，平均降幅高達32%，遠高於亞洲其他地區平均12%的降幅，導致收益率大幅下降。儘管2024年中國三大航司的客運收入出現增長，主要受惠於國際航班運力逐步恢復，但經濟環境依然不利於提價。

匯豐銀行於今年1月亦警告，受中國經濟疲弱影響，若航空公司試圖提高票價，可能會抑制旅客需求，對營運反而不利。