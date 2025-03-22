南方航空推「超薄座椅」被戲稱變「硬座」　回應指更節能環保

近日，一段網友分享的影片引起了廣泛關注，影片中顯示南方航空公司某航線的「超薄座椅」，有網友戲稱飛機的「沙發椅」變成了「硬座」。這一情況引發了熱議。南方航空回應指，「輕薄型座椅」更加節能環保，符合人體工學設計。另外，官媒評論指出，當全服務型航空公司逐漸向低成本模式靠攏時，航司必須尊重消費者的知情權和選擇權。



對於網友戲稱飛機的「沙發椅」變成了「硬座」，南方航空回應內媒指，部分已到翻新年限的飛機使用了「輕薄型座椅」，這種座椅不僅更加節能環保，相較傳統座椅單座能減重約2公斤，可以降低飛機油耗、實現節能減排，同時有效降低公司運營成本。

其還符合人體工學設計，經過嚴格的動態衝擊測試，提供腰部支撐的同時增大腿部活動空間，兼顧了舒適性與環保性。該款座椅在前後排距和座椅寬度上沒有變化，還增加了一些實用功能，在確保安全的同時客艙環境、服務標準和旅客舒適度上沒有降低。

南航部分已到翻新年限的飛機使用了「輕薄型座椅」。（央廣網）

對於許多網友關心的「椅背變薄是否會使機票變得更便宜」問題，南航客服表示，票價由市場決定，與座椅變化無關。

南航方面稱，座椅由中航工業旗下的航宇嘉泰公司生產，是目前市場主流座椅產品之一。未來，公司將始終堅持旅客至上的原則，持續完善客艙服務設施設備，使客艙布局與部分區域市場、旅遊航線更加匹配，不斷滿足旅客多樣化的出行需求。

官媒《中國青年報》周六（22日）評論指出，航空公司選擇「超薄座椅」無疑是基於降低運營成本的考量。南航表示，這些座椅使用更輕的材料，能減少飛機的油耗，實現節能減排，同時降低公司運營成本。然而，值得注意的是，這些「超薄座椅」所釋放出的空間並未增加旅客的活動範圍。據報道，南航正將多艙型號轉變為全經濟艙格式，雖然椅背變薄，但座椅前後間距保持不變，從而增加了航班的座位數。

網友分享坐到「輕薄型座椅」。（微博）

這一做法反映了南航作為傳統全服務型航空公司正在嘗試引入低成本運營模式。全服務型航空公司通常提供較高品質的服務，劃分為頭等艙、公務艙及經濟艙，而低成本航空則通過簡化服務來降低成本，全經濟艙布局是許多廉價航空的常見做法。

在這種差異化發展的背景下，只要規則清晰，改動符合安全規範，旅客可以根據自身需求進行選擇，這是合理的。例如，偏好高品質服務的乘客會選擇全服務型航空，而對價格敏感或不需要托運的旅客則可能更青睞廉價航空。

然而，當全服務型航空公司逐漸向低成本模式靠攏時，航司必須尊重消費者的知情權和選擇權，避免讓旅客在支付全服務費用的情況下，卻獲得了廉價航空的體驗。

雖然椅背變薄，但座椅前後間距保持不變，從而增加了航班的座位數。（央廣網）

近年來，類似的「降本增效」現象屢見不鮮。例如，一些全服務型航空公司開始實行按需供餐，對放棄餐食的乘客提供獎勵以降低成本；還有多家航空公司引入付費選座系統，這些做法在一定程度上參考了廉價航空的運營模式。最近有關「飛機鎖座越來越多」的話題也引發了爭議。

關鍵在於，消費者對這些變化的評價取決於他們的感受和知情權是否得到尊重。就「超薄座椅」的更換而言，航空公司的回應僅能證明新座椅理論上符合人體工學，但實際乘坐體驗如何，仍需進一步用戶調研來確認。畢竟，座椅的變更對乘客的舒適度影響重大，尤其是在長途飛行中。

因此，航空公司在進行設施和服務的調整時，應更加關注乘客的需求和感受，避免造成困擾。同時，在購票過程中，應明確標示座椅變更情況，以便乘客做出知情選擇。此外，在未提供其他增值服務的情況下，若座椅舒適度降低和密度增加，機票價格是否應隨之調整，也是航空公司需進一步考量的問題。否則，若乘客在體驗上感到不滿，將可能影響對該航空公司的評價。

總而言之，無論是更換「超薄座椅」還是調整票價策略，航空公司在實行差異化運營和成本控制時，都必須重視消費者的感受，確保乘客的出行體驗不會因此打折。