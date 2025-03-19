南航向廉航看齊　推超薄座椅如「硬座」引質疑：機票會不會降價

近日，有網民發現，南方航空（南航）部分航班的座椅變薄了，新款座椅比舊款明顯更輕薄，引發網民熱議。有乘客形容新座椅「硌得慌」，甚至被戲稱「沙發椅」變「硬座」，但南航方面表示，座椅變薄有助於增加座位數量，提高航班運力。不過，這一舉措是否會影響乘客的乘坐體驗？南航是否正在向廉價航空模式靠攏？引發網民熱議。



綜合內媒報道，南航從3月上旬開始，對部分航班更換「超薄座椅」。據網傳圖片顯示，與傳統座椅相比，新座椅的椅背變薄，座墊似乎也減少了填充物，看起來更硬，整體舒適度可能有所降低。

「超薄座椅」的變化引發網民熱議，部分網民認為座椅變薄後「坐起來不太舒服」，甚至感到硌人，擔心長途航班會更加難熬。然而，也有人認為影響不大，表示「短途航班沒太大感覺」，「機票價格才是最重要的」。還有網民質疑，「座椅變薄了，機票是不是也應該相應降價？」

南方將機艙座椅改為超薄座椅，被網民指像「硬座」。

對此，南航客服回應，票價變動由市場決定，與座椅設計變更無關。

據悉，南航此次推出「超薄座椅」，是公司大規模調整機艙布局的一部分，目的是將多艙位型號轉變為全經濟艙，以便增加航班可用座位數量。南航方面強調，雖然座椅變薄了，但前後座距未發生變化，乘客的腿部空間並不會受到影響。

內地一名航空業內人士表示，經濟艙旅客對舒適度的要求並不高，他們對機票價格更為敏感。南航此舉主要是出於運營成本考量。「薄座椅的成本比傳統座椅更低，重量更輕，可以減少飛機油耗，降低運營成本。」此外，座位數量的增加有助於提高航班的票價收入，尤其是在旅遊旺季，航司可以透過增設幾排座位來提高收益。

目前，南航的「超薄座椅」僅在部分航線推行，尚未覆蓋所有航班，未來是否會進一步擴大應用範圍仍有待觀察。

南方航空波音B787-9機型。（網絡資料圖）

南航會從座椅開始，向廉航看齊嗎？

南航作為中國四大航空公司之一，其一直被視為傳統全服務航空公司。然而，此次「超薄座椅」的推行，讓不少網民擔憂南航是否會逐步向廉價航空模式靠攏，減少服務內容來降低成本。

廉價航空通常會透過縮減座椅空間、取消免費行李額度、減少機上餐飲服務等方式降低成本，以提供更具競爭力的票價。內地最大廉價航空公司春秋航空多年來一直維持低票價策略，並通過增設更多座位來提高收益。

「90後」的台北姑娘黃佳瑩，晉升為春秋航空客艙部乘務長，成為大陸首批台灣籍乘務長之一。 （視覺中國）

不過，業內人士認為，南航目前仍然保留行李額度、機上餐飲等傳統航空的基本服務，並未大規模縮減服務內容，因此暫時不會完全變成廉價航空。此次推出「超薄座椅」更多是出於市場競爭和成本控制的考量，但未來是否會進一步優化經營模式，仍需關注市場反應。

目前，除了寒暑假等旺季，航空公司的上座率並沒有多爆棚，有必要增加座位嗎？上述業內人士分析，增加座椅可以讓航班的空間利用率更高，能發揮出更大的市場價值。「趕上旅遊旺季，一張機票1000多元的話，增加兩三排座位，一天飛下來，相應增加的票價收入還是比較可觀的。」航班座位增加後，淡季不受影響，旺季還能帶來增量，這樣既優化了運力配置，又提升了航空公司的市場競爭力。