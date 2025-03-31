習近平主持中央政治局會議：持之以恆正風肅紀反腐

新華社報道，中共中央政治局3月31日召開會議，審議《生態環境保護督察工作條例》《關於二十屆中央第四輪巡視情況的綜合報告》，中共中央總書記習近平主持會議。



會議強調，要堅持和加強黨對生態環境保護督察工作的領導，繼續發揮督察利劍作用，進一步壓實各地區各部門抓好美麗中國建設的政治責任。

會議指出，中央巡視組對部分中央和國家機關單位開展巡視，發現一些問題，要嚴肅認真抓好整改。要提高政治站位，扎實履行黨中央賦予的職責使命，以實際行動做到「兩個維護」。要強化政治擔當，堅持守正創新，加強頂層設計、總體謀劃，堅決推進各項改革任務落實。要加強領導班子建設，著力解決亂作為、不作為、不敢為、不善為問題，推進領導幹部能上能下常態化。要認真履行管黨治黨政治責任，堅持高標準、嚴要求，持之以恆正風肅紀反腐，建設風清氣正的政治機關。

會議強調，2025年是推進巡視全覆蓋的關鍵一年，要堅持問題導向、嚴的基調，盯住重點問題、重點領域、重點對象，加強對「一把手」和領導班子的監督。要堅持系統觀念、發揮綜合監督作用，加強巡視與其他監督貫通協調，形成工作合力。要堅持實事求是、依規依紀依法，準確把握政策，如實反映問題，強化紀律意識和法治意識，嚴格內部管理監督。