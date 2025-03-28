涉嫌嚴重違紀違法　中國人壽原總裁楊超被查

中央紀委國家監委網站周五（28日）援引自中央紀委國家監委駐中國人壽紀檢監察組、江西省紀委監委消息指，中國人壽保險（集團）公司原黨委書記、總裁楊超涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐中國人壽紀檢監察組紀律審查和江西省上饒市監委監察調查。



公開資料顯示，楊超1950年生，上海外國語大學畢業，1976年任中國銀行上海分行職員，1980年任中國人民保險公司上海分公司助理總經理、副總經理。

1981年，楊超留學英國，回國後任人保上海浦東分公司總經理、中國人民保險公司董事兼營業部總經理。1996年3月，楊超任中國保險（歐洲）股份有限公司董事長兼總經理。

2000年3月，楊超任中國保險（控股）有限公司董事長兼總經理，中保國際控股有限公司董事局主席、盈科保險集團有限公司、中信國際金融控股有限公司董事。2005年5月，接替已屆退休的王憲章執掌中國人壽集團，出任中國人壽保險（集團）公司黨委書記、總裁，同時兼任中國人壽保險股份有限公司董事長、中國人壽財產保險股份有限公司董事長等職。2011年退休，不再擔任中國人壽集團相關職務。

此前，多家內媒發布消息稱楊超疑似被查，且多次撥打楊超手機皆處於無法接通狀態。