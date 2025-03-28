鄭永年：中國不是美國　不會加入瓜分世界的行列

3月27日，博鰲亞洲論壇2025年年會南海主題分論壇舉行，本屆分論壇以「點亮藍色，共建『和平、友好、合作』的南海」為主題。香港中文大學（深圳）公共政策學院院長鄭永年教授在演講時就南海問題講了三個「不要低估」。



第一是不要低估美國新政府。鄭永年指出，美國總統特朗普政府對世界秩序的破壞能力我們已經看到了，他上台兩個多月，想要重新劃分世界版圖——巴拿馬運河拿回去，加拿大要變成美國的洲，還想要格陵蘭島。「很多美國朋友告訴我們，特朗普不是開玩笑，我最近也做了一些研究，覺得特朗普崇拜十九世紀、二十世紀初的擴張主義的美國。」

2025年1月7日，美國總統特朗普上任前在Truth Social發布一張「美加合併」的美國版圖，並填充上美國國旗圖案；加拿大自由黨隨後在社交平台X上以一張兩國正確版圖回應。（Truth Social via X）

鄭永年表示，「我們要盯著烏克蘭問題如何解決，這基本上可以決定未來的世界秩序是什麼。有一點可以看得出來，如果烏克蘭被瓜分了，近代基於主權國家之上的國際秩序就解體了。」

第二是不要低估特朗普政策對美國盟友和那些高度依附於美國的國家的影響。鄭永年表示，歐洲的朋友已經感受到，特朗普摧毀的不僅僅是美國和他的盟友、深度依賴於美國的國家，他把這個秩序也摧毀了，歐洲人現在擔心，歐洲人長期依附於美國，已經習慣了，現在獨立出來就很難。

鄭永年說，法國總統馬克龍早已說過，歐洲人就是不會思考，整天聽著美國。今年美國副總統范斯訪問歐洲的時候，也批評了歐洲。

鄭永年指出，包括我們這個地區，依附於美國的國家也受到影響。韓國是美國很重要的盟友，但已經被美列入「敏感國家名單」。

美國總統特朗普於俄烏3周年紀念日（2月24日）於華府與法國總統馬克龍會晤。二人在白宮橢圓形辦公室會見記者時，特朗普談及歐洲貸款支援烏克蘭，卻遭馬克龍伸手打斷並糾正。（Reuters）

第三是不要低估中國重塑國際秩序的能力。鄭永年回憶說，「我在北京時，和幾個美國朋友聊天。他們說，中國很幸運，現在列強瓜分世界，而中國也是強大的國家了，也可以瓜分世界了。我告訴他們，不是的，中國不是美國。」

鄭永年強調，幾千年來，中國從來沒有把任何國家稱為殖民地國家，但是歐洲人一來，整個亞洲沒有幾年就成為歐洲的殖民地，「所以我覺得，這一點，亞洲國家可以放心，中國不是美國，中國不會加入瓜分世界的行列。」

2023年3月15日，習近平在北京出席中國共產黨與世界政黨高層對話會並發表主旨講話。習近平強調，中國共產黨將致力於維護國際公平正義，促進世界和平穩定。中國式現代化不走殖民掠奪的老路，不走國強必霸的歪路，走的是和平發展的人間正道。（新華社）

同時，鄭永年表示，亞洲精神、亞洲價值觀、東盟的精神非常重要，大家求同存異，不要想透過外部國家的力量，我們亞洲國家走在一起，有事好商量，亞洲過去40年是發展最快、最和平的地方。

鄭永年總結說，今天的世界，美國本身是最重要的，「我想很長一段時間，國際秩序都是存在問題的，歐洲戰爭什麼時候結束，如果烏克蘭被瓜分，是新戰爭的開始，還有中東巴以衝突。我覺得亞洲各國要本著實事求是的精神，維持亞洲穩定發展的大局面，在這個框架裡面解決南海問題。

本文獲《觀察者網》授權刊載。