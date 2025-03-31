習近平《求是》刊文：要持續產出重大原創性、顛覆性科技成果

新華社報道，4月1日出版的黨刊《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席習近平的重要文章《朝著建成科技強國的宏偉目標奮勇前進》。



「玲龍一號」全球首堆首台主泵正式驗收發運。（微信公眾號「中國核動力研究設計院」）

文章指，我們要建成的科技強國，必須具備以下基本要素：一是擁有強大的基礎研究和原始創新能力，持續產出重大原創性、顛覆性科技成果。二是擁有強大的關鍵核心技術攻關能力，有力支撐高質量發展和高水平安全。三是擁有強大的國際影響力和引領力，成為世界重要科學中心和創新高地。四是擁有強大的高水平科技人才培養和集聚能力，不斷壯大國際頂尖科技人才隊伍和國家戰略科技力量。五是擁有強大的科技治理體系和治理能力，形成世界一流的創新生態和科研環境。

宇樹科技研發的人形機械人成功完成側空翻，屬全球首例。（網上圖片）

文章指出，要以「十年磨一劍」的堅定決心和頑強意志，只爭朝夕、埋頭苦幹，一步一個腳印把建成科技強國的戰略目標變為現實。

第一，充分發揮新型舉國體制優勢，加快推進高水平科技自立自強。完善黨中央對科技工作集中統一領導的體制，充分發揮市場在科技資源配置中的決定性作用，更好發揮政府各方面作用，加強國家戰略科技力量建設，提高基礎研究組織化程度。

第二，扎實推動科技創新和產業創新深度融合，助力發展新質生產力。融合的基礎是增加高質量科技供給，融合的關鍵是強化企業科技創新主體地位，融合的途徑是促進科技成果轉化應用。

「雲深處科技」開發的四足仿生機械狗被新加坡國家電網採購，用於隧道巡邏檢查等工作。（網上圖片）

第三，全面深化科技體制機制改革，充分激發創新創造活力。深化科技管理體制改革，統籌各類創新平台建設，加強創新資源統籌和力量組織。完善區域科技創新佈局，改進科技計劃管理，加快健全符合科研活動規律的分類評價體系和考核機制，完善科技獎勵、收入分配、成果賦權等激勵制度。

第四，一體推進教育科技人才事業發展，構築人才競爭優勢。深化教育科技人才體制機制一體改革，加快培養造就一支規模宏大、結構合理、素質優良的創新型人才隊伍。堅持以科技創新需求為牽引，把加快建設國家戰略人才力量作為重中之重，突出加強青年科技人才培養。

第五，深入踐行構建人類命運共同體理念，推動科技開放合作。深入踐行國際科技合作倡議，積極融入全球創新網絡，共同應對氣候變化、糧食安全、能源安全等全球性挑戰，讓科技更好造福人類。