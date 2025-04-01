解放軍組織台海聯合演訓　國台辦：懲戒賴清德「謀獨」挑釁

《新華社》報道，解放軍東部戰區發言人施毅表示，自今（1）日起，東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台島周邊展開聯合演訓。施毅指出，此次演訓重點演練科目包括海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等，以檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。



內媒《界面新聞》報道指出，國台辦發言人朱鳳蓮今日上午就相關演訓表示，解放軍東部戰區在台島周邊開展聯合演訓，「是對賴清德當局猖狂謀『獨』挑釁的堅決懲戒，是對『台獨』分裂勢力蓄意破壞台海和平的嚴正警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要之舉」。

國台辦發言人朱鳳蓮。（微博＠國台辦發布）

朱鳳蓮指出，賴清德頑固堅持「台獨」分裂立場，悍然將大陸界定為「境外敵對勢力」，拋出所謂「17項策略」，猖狂挑釁大陸，煽動「反中抗中」，阻撓兩岸交流合作，加劇台海緊張局勢，充分坐實其是「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」，徹底暴露其反和平、反交流、反民主、反人性的醜惡面目。「我們決不容忍、決不姑息，必須堅決反制、嚴厲懲戒。」

4月1日，東部戰區發布軍事行動主題海報《進逼》。（東部戰區公眾號）

她強調，「台獨」意味著戰爭，搞「台獨」意味著把台灣民眾推向兵兇戰危的險境。「我們解決台灣問題、完成國家統一的意志堅如磐石，能力堅不可摧，決不允許任何人任何勢力把台灣從中國分裂出去，也絕不為任何形式的『台獨』分裂活動留下任何空間。」

今年新年第一日，解放軍東部戰區發布一則《中國人》MV。（東部戰區）

朱鳳蓮最後表示，「需要指出的是，我們的反制措施針對的是『台獨』分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。希望廣大台灣同胞站在歷史正確的一邊，做堂堂正正的中國人，明辨是非、奉義而行，和大陸同胞一道，堅決反對『台獨』分裂和外部勢力干涉，堅定守護中華民族共同家園，共創國家統一、民族復興的美好未來」。