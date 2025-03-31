和平不是無條件　北京學者：賴清德是「麻煩、危險、戰爭製造者」

內地多位涉台學者近日在內媒《環球時報》舉辦的「環球圓桌對話」中，對賴清德的兩岸政策及內政作為提出強烈批評，直指賴清德已成為兩岸和平及台灣政治制度的「危險製造者」，警告「大陸必然重拳出擊，斷然處置」。



廈門大學台灣研究院副院長張文生指出，兩岸和平是兩岸人民的共同願望，北京為維護兩岸和平、推進兩岸關係和平發展作出了巨大努力。張文生強調，和平不是無條件的，維護兩岸和平的核心基礎就是反對台獨、反對分裂，並警告如果賴清德當局不惜把廣大台灣同胞推上「台獨、分裂」的戰場，大陸「必然重拳出擊，斷然處置」。

張文生表示，世界上沒有任何一個國家的人民比中國人民更希望透過和平的方式實現祖國統一。北京官方也多次重申，中國人不打中國人，願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。因為以和平的方式實現祖國統一，對兩岸同胞、對中華民族最為有利。

張文生指出，祖國大陸為維護兩岸和平、推進兩岸關係和平發展作出巨大努力，一方面致力於維護「一個中國原則」，另一方面則推進交流合作、促進融合發展。然而，張文生直言「樹欲靜而風不止」，台灣內部台獨勢力、域外反華勢力千方百計地阻撓、破壞海峽兩岸和平統一的進程，「其中，民進黨當局的頭面人物賴清德就是兩岸和平的麻煩製造者。」

張文生點名賴清德是第一個公然自我標榜為「台獨工作者」的，號稱「台獨金孫」，不僅頑固堅持「台獨執念」，反覆重彈「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的「兩國論」老調，而且狂悖瘋癲，臆語頻出。張文生認為，賴清德自就職以來，阻礙兩岸交流，破壞了台海和平。

與此同時，中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津亦在對話中發表看法，直指賴清德上任後製造「綠色恐怖」，打造「台獨政權」，濫用司法整肅異己，並試圖恢復軍事審判制度，形成戒嚴氛圍。「賴清德已淪為破壞台灣政治制度和秩序的『危險製造者』。」

王英津指出，自上台以來，賴清德對內打壓異己，製造綠色恐怖。在其主導下，台灣社會對立情緒不斷升高，政治生態日益惡化，公共討論空間持續收緊。

他認為，賴清德透過妖魔化政治對手，利用「中共同路人」等標籤打擊異見者，操弄媒體、控制新聞方向，並任命親信掌握關鍵部門，在「國安」名義下擴大對社會的掌控。他王英津批評，這使整個台灣社會朝著更加封閉的方向發展，台灣的民主制度日益失衡，民主監督體系正在被侵蝕。

此外，王英津還提到賴清德當局濫用罷免制度打壓反對黨，並指出這種將選戰延續到選後、將罷免當作翻盤工具的做法不僅耗費巨大社會成本，而且加劇政治對立。

針對賴清德提出的「17項策略」，王英津批評其中「最刺眼」的是欲恢復已廢止多年的軍事審判制度。他指出，這將使台灣「重回準戒嚴狀態」，不僅壓制民眾自由權利，也抑制社會活力，阻礙發展。

最後，他特別點名近期引發兩岸關注的「劉振亞案」，認為賴清德當局全面封殺反台獨、支持統一的聲音，頻繁打壓統派與親陸人士言論。呼籲台灣民眾要「及時認清賴清德當局所作所為的嚴重危害性，勇於對其倒行逆施作堅決抵制」。