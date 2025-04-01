中國海軍社交平台X設官方賬號　專家：增進國際社會認識解放軍

3月31日，中國海軍（ChinaNavy）在海外社交平台X（前Twitter）開通官方賬號，是中國軍兵種部隊中在海外社交平台開設的首個賬號。



《環球時報》報道，ChinaNavy賬號下方藍色的「✔︎」表示該賬號已被確認為中國海軍官方賬號，背景圖是雙航母編隊。

該賬號目前已發布兩條帖文。最新一條內容為：「我們是中國海軍。從亞丁灣護航到海外救援，從遠海醫療服務到執行人道主義撤離任務，我們帶著責任和希望，在大洋彼岸航行。我們是捍衛主權和每一寸領土的守護者，也是打造海洋命運共同體的夥伴」。

中國海軍（ChinaNavy）在海外社交平台X開通官方賬號。

軍事專家張軍社表示，這是中國軍隊走向世界，展示透明和開放態度的又一具體舉措，「在國際社交平台，用英語直接向國際社會介紹海軍發展動態、武器裝備及國際軍事合作，這可以增進國際社會對中國海軍的了解，也有利於中國海軍在社交平台上和世界進一步鏈接」。

對於中國海軍率先在社交平台開設賬號，張軍社認為這與海軍是國際性軍種的特性相關。艦艇是流動的國土，中國海軍艦艇航跡遍布世界各大海洋，尤其是自2008年中國海軍赴亞丁灣、索馬里護航以來、中國海軍與各國海軍不斷開展海上聯演聯訓，參與國際救援等行動，「因此，中國海軍在X上發布聯合軍演、艦艇互訪等活動信息；實時公開海軍行動動態，如撤僑、救災任務，增強國際社會對中國海軍角色與貢獻的認知」。

中國海軍076型兩棲攻擊艦四川艦。（新華社）

中國海軍飛彈驅逐艦「鄭州」艦發射新型反艦導彈的資料照。（新華社）

此前，北京香山論壇（ Beijing Xiangshan Forum）和中國軍號（China Bugle）已分別於2024年8月和9月在X開設官方賬號。張軍社表示，這增加了國際社會了解中國軍隊的渠道，有利於增進公眾對解放軍的認識，也歡迎各國海軍與中國海軍在X上互相關注。