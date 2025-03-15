《反分裂國家法》20年│東部戰區司令員：保持全時待戰高度戒備

3月14日，《反分裂國家法》實施20周年座談會在京舉行。東部戰區司令員林向陽表示，《反分裂國家法》是高懸在「台獨」頭頂的一把利劍，是維護台海和平穩定的重要基石，在遏阻「台獨」分裂、推進祖國完全統一進程中發揮了重要作用。



林向陽（右一）14日參加《反分裂國家法》實施20周年座談會。 （央視截圖）

林向陽表示，《反分裂國家法》實施20年來，解放軍不斷加強實戰化練兵備戰，持續開展常態化繞島巡航，周密組織「聯合利劍」系列演習，有力震懾了「台獨」分裂勢力，有效穩控了台海局勢，堅定捍衛了國家主權和領土完整。

林向陽表示，近年來，解放軍錨定實現建軍一百年奮鬥目標，大力深化國防和軍隊改革，加快推進現代化建設步伐，全面加強實戰化聯合演訓，一大批大國重器相繼列裝，打贏信息化智能化戰爭的能力顯著提升，足以應對「台獨」分裂和外部干涉帶來的一切威脅和挑戰。

林向陽表示，如果「台獨」分裂分子一意孤行甚至鋌而走險，如果外部勢力執意製造兩岸關係緊張動盪，解放軍將採取一切必要措施，予以強力遏阻懲戒。東部戰區堅決貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅定扛起歷史賦予的光榮使命，保持全時待戰、隨時能戰的高度戒備，鍛造更可靠手段、更強大能力，為維護祖國完全統一，做足做實軍事準備這一手。