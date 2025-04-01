解放軍釋動畫片《殼》暗示警訊：台灣現有民主繁榮將毀於台獨

解放軍東部戰區今（1）日上午宣布，展開對台軍事演訓，並同步發布與軍演配套的主題海報及動畫影片，對「台獨」發出強烈警告。



據《新華社》報道，東部戰區今日上午7時30分宣布，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，於台島周邊展開聯合演訓。東部戰區新聞發言人施毅表示，此次演訓「組織艦機多向抵近台島」，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等科目，以檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。他強調，「這是對台獨分裂勢力的嚴重警告和有力遏制，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動」。

4月1日，東部戰區發布軍事行動主題海報《進逼》。（東部戰區公眾號）

除軍事部署外，東部戰區亦同步發布主題海報《進逼》，標語寫道：「『台獨』做妖 引火燒身」。此外，東部戰區亦釋出一段長約49秒的動畫影片《殼》，畫風簡約卻寓意鮮明，除了將賴清德「形象化」為一隻綠色的蛆之外，亦藉由動漫形式暗示台灣現有的民主、自由、和平與繁榮將因「台獨」行徑而毀於一旦。

動畫片結尾處，並出現四行大字：「借殼欺世綠轟沖，倚外謀獨攘內瘋，造孽一家隔兩岸，逆施民主毀繁榮」，措辭針對性強烈。

然而，在釋出的這段動畫片中，畫面標示的民主、自由、和平與繁榮8個字，唯有民主當中的「民」以左右鏡像折射的方式呈現反字，用意不明。

另據《央視新聞》與《央視軍事》微信公眾號報道，兩岸對峙敏感區域的金廈海域於當日上午8時起開始直播此次軍演，畫面展示東部戰區演訓的實況畫面，引發外界關注。