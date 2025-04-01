涉嫌嚴重違紀違法　青島兩名原副市長被查

山東青島市兩名原副市長3月31日同一天被通報調查。據中央紀委國家監委網站消息，青島市原副市長吳經建、山東省政協原常委王建祥均因涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查。



公開資料顯示：吳經建1950年8月出生，江蘇無錫人，歷任青島第二發制品廠工人、車間主任、副廠長，青島市市北區工業公司副經理兼青島第二發制品廠廠長，市北區外經貿委副主任兼工業公司副經理，市北區外經貿委主任兼經計委副主任，市北區工業公司經理、黨委副書記，市北區經計委主任兼外經貿委主任，市北區委常委、副區長，市北區委副書記、區長，市北區委書記，青島市人民政府副市長、黨組成員等職。吳經建於2011年1月卸任青島市副市長，隨後退休。

同日被查的山東省政協原常委王建祥亦曾長期在青島工作，並擔任過青島市副市長一職。他曾任山東省青島市市南區區委常委、政府副區長、市委建設工委委員，市建委副主任、黨組成員、青島市市北區區委副書記、區政府區長，青島市市北區委書記，青島市人民政府副市長，青島經濟技術開發區工委書記，西海岸經濟新區工委書記、管委主任等職。2020年1月，王建祥被選舉為山東省政協常委，後來卸任。

青島反腐持續，去年11月，青島市政協原黨組成員、副主席楊錫祥被開除黨籍。經查，楊錫祥喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規收受禮品禮金和消費卡，向他人贈送明顯超出正常禮尚往來的禮金；違背組織原則，在組織函詢時不如實說明問題，不按規定報告個人有關事項；廉潔底線失守，向管理和服務對象放貸獲取大額回報，違規擁有非上市公司股份；違反工作紀律，違規幹預和插手市場經濟活動；私欲膨脹，把公權力當作謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。今年2月，青島市政協原黨組副書記、副主席劉讚松也被通報落馬。