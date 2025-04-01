東部戰區在台灣周邊演訓驚現「空拍圖」 專家：對台軍暸若指掌

4月1日，中國人民解放軍東部戰區組織艦艇、戰機編隊，協同常導、遠箱火等，位台島北部、南部及以東海域，開展空中截擊、對海突擊、對陸打擊、聯合封控等科目演練，檢驗部隊協同作戰、奪控制權、多向精打能力。



4月1日，福建海警組織艦艇編隊位元東引島、烏丘嶼附近海域開展綜合執法巡查，重點開展查證識別、臨檢拿捕、管控驅離等科目演練，檢驗快速反應、應急處置能力。



據了解，此次演訓釋出《除妖除魔》宣傳片「首次」驚見象徵台北市的101大樓，並且有台北市的空照圖，鎖定目標位置在中正區，並且刻意顯示將以北斗衛星來精準打擊目標。

台灣軍事專家宋忠平記者接受台媒訪問指出，這是「有突破性」，表示對於台灣總統府周邊有精準把控，針對部分地方定點清除、精準打擊，解放軍對台軍有相當程度瞭如指掌。

解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校宣布，自4月1日起，解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊展開多向進逼的艦機行動，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、重要區域與關鍵通道封控等課目，藉此檢驗戰區部隊的聯合作戰實戰能力，「這是對『台獨』分裂勢力的嚴重警告與有力遏制，亦是捍衛國家主權、維護國家統一的正當且必要行動。」

東部戰區微博發出一段《降妖除魔》影片，竟然看到台北市景象，包含了台北101大樓及漢口街一段。（東部戰區微博）

海警局東海分局新聞發言人朱安慶也表示，「4月1日，多支海警艦艇編隊位台島周邊海域組織執法巡查，開展臨檢拿捕、攔截扣押等科目演練。台灣是中國的一個省，這是按一個中國原則依法管控台島的實際行動。」