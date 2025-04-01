台北101現身軍演影片　解放軍模擬打擊台北市中心引台灣輿論關注

解放軍東部戰區今（1）日上午宣布，展開新一輪對台聯合演訓，除動用陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力多向逼近台灣本島，更罕見釋出涵蓋台北市區影像的宣傳影片，台北知名地標建築「台北101」在列，具高度象徵與政治訊號意涵。



東部戰區微博發出一段《降妖除魔》影片，竟然看到台北市景象，包含了台北101大樓及漢口街一段。（東部戰區微博）

官媒《新華社》報道，解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，自4月1日起，東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，於台島周邊組織艦機多向抵近台灣島，重點演練科目包括海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等，以檢驗部隊聯合作戰實戰能力。施毅表示，這是對「台獨」分裂勢力的嚴重警告和有力遏制，「是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動」。

東部戰區微博發出《降妖除魔》影片，畫面中甚至隱約可見台灣警車正護送戰車轉移。（東部戰區微博）

引發廣泛關注的是，東部戰區官方微博當日同步發布多張軍演宣傳圖，並公開一支題為《降妖除魔》的影片。影片除了將《黑神話：悟空》中的招式和解放軍演習畫面相結合外，片中並首度出現台北市景象，包括台灣地標台北101大樓，以及位於台北市中正區、靠近台北火車站的漢口街一段，引發台灣社會震撼與憂慮。畫面中甚至出現台灣警車護送戰車轉移的場景，並以衛星畫面模擬攻擊台灣沿海及靠近台灣總統府的台北市中正區，為解放軍首次釋出帶有實體攻擊目標標示的影片。

針對此次演訓行動，台灣軍方表示，已掌握相關動態並啟動應變機制，強調將秉持不升高衝突、不引發爭端的原則，嚴密應對。