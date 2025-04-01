解放軍台海演訓再起　分析：向台灣和國際明示「台獨死路一條」

解放軍東部戰區於4（1）日上午在台灣周邊展開聯合軍事演訓，引發台灣與國際關注。央視旗下新媒體《玉淵譚天》邀請中國軍事專家付征南進行解讀，指出此舉是在向台灣與國際社會發出明確訊號：台獨只有死路一條。



付征南表示，這次行動「是經過充分準備的，北京就是要正告賴清德當局，只要賴清德當局謀獨更甚，解放軍的行動就會更進一步。解放軍實施反制行動完全合情、合理、合法」。

針對賴清德日前拋出的17項國安政策，付征南指出，台灣目前正經歷一場「綠色恐怖」，賴清德「違逆民意拋出的17項策略，打著『中國威脅』的旗號來實現打壓異己的政治獨裁目的」。他批評賴清德「挑釁在先，把中國大陸定位為境外敵對勢力，這是在妄圖割斷兩岸交流，加劇台海緊張局勢」，並強調主權和領土完整問題是國家核心、利益的核心。

付征南強調，解放軍此次軍演釋放主要訊息，無論台獨打著什麼樣的旗號，帶著什麼樣的偽裝，用了什麼樣的手段，都只有死路一條。他認為，這場演訓不僅針對台灣內部的分裂行徑，也對國際社會釋放了明確信號。