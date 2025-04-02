緬甸地震｜4中國男闖曼谷倒塌大樓確定判刑！運走文件理由曝光

緬甸3月28日發生大地震，鄰國泰國也大受影響，曼谷洽圖洽區（Chatuchak，又譯翟道翟）有一棟興建中、由泰國當地企業與中國廠商合資承建的大樓倒塌，多人傷亡。泰國警方指，有4名中國男子涉嫌在3月29日闖入倒塌大樓後方，帶走32份文件。



泰國北曼谷地方法院4月1日開庭審理此案，檢方指控4名中國男子違反《災害防治法》，未經許可私自從倒塌建築內運出文件，因4人主動認罪，法官酌情減半刑罰，法官最終裁定每人監禁1個月，罰款3000泰銖（682元港幣）。



檢方指控4名中國男子違反《災害防治法》，未經許可私自從倒塌建築內運出文件。(民意報)

據了解，倒塌大樓原計劃作為泰國審計署的新辦公大樓，承建單位為合資企業ITD-CREC，由意大利-泰國發展公共有限公司與中國中鐵十局（泰國）有限公司合作組成。

泰國警方指在地震後，曼谷市長已把塌樓區域列為災區，即變成受限制區域，任何未獲得授權的人員不得進入，否則可能違反《公共防災減災法》，面臨最高3個月監禁或最高6000泰銖罰款，或兩者兼有。

4名中國男子違反《災害防治法》，未經許可私自從倒塌建築內運出文件。(民意報)

泰國警方稱，4人任職於意大利泰國公司合資的企業，他們未經許可進入事故現場並攜帶重要文件離開，涉嫌違反災害防治相關法規。經過進一步調查，確定4人確實與該公司有雇傭關係，並在施工相關業務中擔任不同職務。

泰媒：4人指取走文件為保險索償

報道指從初步問話看來，4人均表示他們想進入有關地區獲取文件，以提出「保險索償」，這些文件放在停車場一個收納器內，警方正進一步檢查文件。

4名中國男子違反《災害防治法》，未經許可私自從倒塌建築內運出文件。(民意報)

報道指，警方檢查全部32份文件，發現涉及許多類型，例如是承包商文件、RFID副本、與一般工作檢查通知相關的文件、3至4份與承包商相關文件、電氣和運輸系統工程文件等，調查人員已扣押有關物品。

泰方把4人帶回警局問話後，4人現今獲暫時釋放，警方會與曼谷市長方面合作繼續調查。

根據《民意報》報導，審計署大樓在倒塌後隨即被曼谷市政府劃定為災難控制區，根據《災害防治法》，未經允許者不得擅自進入。然而有4名中國大陸籍男子在未經許可的情況下，闖入倒塌大樓的工地，從後方私自搬運大量文件出去。

檢方指控4名中國男子違反《災害防治法》，未經許可私自從倒塌建築內運出文件。(民意報)

四名被告被判緩刑 暫不需入獄服刑

警方獲報後第一時間將4人帶回警局調查，不過隨後將其釋放。而恰圖恰區政府則指控4人與其中國籍主管違反禁令以及非法搬走管制區內文件等罪名。

由於4名被告均在法庭上認罪，並對指控事實供認不諱。法官在審理時考量他們的供詞與檢方證據後，認定他們違反《災害防治法》第21條第二款（5）、36、37、49條，以及《刑法》第83條，因此判每人2個月監禁，並罰款6000泰銖，但考慮到4名被告主動認罪且無前科，法院依照《刑法》第78條酌情減刑，最終裁定每人監禁1個月，罰款3000泰銖。

此外，由於4名被告此前未有刑事犯罪紀錄，法院認為他們並無明顯惡意，因此決定對監禁部分給予1年緩刑，這意味著如果在緩刑期間無再犯行為，則不需入獄服刑。