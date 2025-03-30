緬甸地震｜曼谷興建中摩天大樓「班戟式」倒塌　專家：非比尋常

緬甸3月28日發生7.9級強震，導致泰國曼谷一棟興建中的30層大樓「爆炸式」倒塌。土木工程學教授蘇萬沙瓦（Suchatvee Suwansawat）指出，建築物可能出現設計缺陷或施工錯誤，才會造成這種「不正常」的情況。



《紐約時報》報道，仍在興建中、位於曼谷北部洽圖洽（Chatuchak）的審計署辦公大樓，在這場地震中應聲倒塌，已經確認至少10人喪命，據信仍有80人下落不明。

緬甸3月28日發生7.9級強震，導致泰國曼谷一棟興建中的30層大樓「爆炸式」倒塌。（X@vaitor）

大樓「爆炸式」倒塌。（X@vaitor）

大樓倒塌後，大批建築工人被困瓦礫中。（X@vaitor）

建築物倒塌後，外界質疑其施工水平。（X@vaitor）

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蘇萬沙瓦任教於蒙庫國王科技大學（King Mongkut University），也是泰國工程師委員會前主席。他表示，專家必須進一步確認，大樓倒塌究竟是設計缺陷，或者施工錯誤導致。發生地震時，未完工建築物，不應該比蓋好的大樓更危險：

它必須是100%安全的。有些地方不對勁。這就像大樓爆炸了一樣。這不正常。

此前，泰國於1993年及2014年，也曾有6層建築物倒塌，但從未發生如此大規模的類似事件。蘇萬沙瓦坦言，泰國在這方面缺乏經驗，目前無法下定論：

我們必須看看結構計算過程，蒐集樣本與證據。所有東西都在同一時間倒塌了。從影片中，我們看到柱子爆炸了。

《紐約時報》也引述中國官媒之一《人民日報》2021年的一篇文章報道，該大樓於2021年4月破土動工，為中國國營企業「中鐵十局」、曼谷建商「意大利—泰國發展公司」（Italian-Thai Development Plc）共同建造。當時這是中鐵十局所建造最高的建築物之一，其母公司中國中鐵（CREC）則積極參與「一帶一路」工程計畫。

不過，《紐約時報》記者目前無法聯繫到上述兩間公司，針對報道提供評論。

該大樓於2021年4月破土動工，為中國國營企業「中鐵十局」、曼谷建商「意大利—泰國發展公司」（Italian-Thai Development Plc）共同建造。（網上圖片）

該大樓於2021年4月破土動工，為中國國營企業「中鐵十局」、曼谷建商「意大利—泰國發展公司」（Italian-Thai Development Plc）共同建造。（網上圖片）

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