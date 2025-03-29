緬甸地震｜CCTV片揭曼谷天際泳池遊客慌忙逃生　清潔工險懸掛空中

【泰國地震／緬甸地震／曼谷地震】緬甸中部3月28日下午發生嚴重地震，鄰國泰國也出現強烈震感。曼谷多幢建築物搖晃，一些酒店天際泳池的池水更從建築物高處溢出，變成「瀑布」，事後有閉路電視片段顯示池水當時劇烈波動，泳客慌忙逃生，池內浮床則隨水跌出泳池外。也有影片拍到其中一幢高樓的玻璃清潔員在地震當下懸掛在大樓外牆，其頭頂上的泳池水則不斷外溢到空中。



泰國媒體Khaosod在社交媒體Facebook上傳一段影片，其中可以看到有一名大樓的玻璃清潔員正以一條繩索懸掛空中。

他當時試圖緊靠大樓牆角固定自身，但因大樓搖晃幅度太大，導致他抓到後牆角又馬上數秒又被搖晃開。與此同時，頂樓的泳池則因搖晃影響，導致池水不斷外溢。從影片可見，該清潔員與「瀑布」的距離相差不遠。

2025年3月28日，緬甸發生嚴重地震，泰國曼谷也現強烈震感。片段顯示，由於當時部份建築物出現搖晃，有酒店天際泳池的池水因此從建築物高處溢出變成「瀑布」，與此同時一名清潔工則因工作而懸掛在距離「瀑布」不遠的外牆上。（FB@Khaosod - ข่าวสด）

從其他角度看酒店天際泳池如何變「瀑布」：

天際泳池遊客慌忙逃生

天際泳池池水向外溢除了對街上的途人造成威脅外，在地震當刻也影響到身處泳池內的泳客。

從閉路電視畫面可見，在地震發生的一刻，泳池池水隨即因劇烈搖晃而掀起一層層波浪，輕微把身處其中的人推向池邊。

閉路電視畫面顯示，在地震前，泳池內有泳客悠閒躺在充氣浮床上（影片截圖）

地震發生後，泳池內的泳客開始感到不妥，慌忙走出水面（影片截圖）

泳池內的充氣浮床隨水跌出天際泳池外（影片截圖）

幸好片中的人並不在泳池邊緣，也及時走出水面逃生。當他們離開泳池後，他們原本在泳池使用的充氣浮床則遭波浪推出泳池之外。