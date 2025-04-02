小米SU7車禍涉事電池待查　客服：為雙供應商　隨機安裝

小米SU7電動車3月29日在安徽高速公路撼路障起火，3名女大學生死亡。事件持續發酵，其中車輛電池引起關注。周三（2日），寧德時代回覆投資者提問稱，「不是我們的電池」。小米客服則回應稱，SU7電池雙供應商隨機裝，事故車電池待查。



3月29日晚上，3名女大學生從湖北自駕小米SU7到安徽銅陵，在高速公路撞上護欄後引發爆燃，3人均死亡，網傳消息指車輛起火後車門無法打開，內媒也質疑為何自動煞車系統未觸發。

周三，有投資者在深交所互動易平台上提問，發生事故的小米SU7汽車是否使用寧德時代的電池，寧德時代回覆「不是我們的電池」。

4月2日，深交所互動易平台上，寧德時代回覆投資者提問。

同日，小米汽車客服回應內媒查詢稱，小米SU7分為標準版，Pro版以及Max版。其中標準版搭載的是弗迪刀片電池或寧德時代電池，兩種電池混裝，屬隨機安裝，車主在購車時不能選擇。他補充道，Pro版以及Max版僅搭載寧德時代生產的電池。

涉事車輛。（南方都市報）

版問到寧德時代稱涉事車輛搭載的不是寧德時代的電池是否屬實時，前述客服回應稱，目前客服方沒有得到更詳細的消息，暫時無法得知事故涉事車輛搭配的是哪款電池，後續可關注小米官方公示。

其後，內媒致電弗迪電池官網上的公開電話，即比亞迪客服中心熱線，詢問涉事車輛搭載的是否為弗迪電池。客服人員回應稱，不是業務部門是查不到此類信息的，相關問題需咨詢電池廠的工作人員，但電池廠家並不對外聯繫，他們可幫忙反饋問題。

3名女大學生在事故中死亡。（網絡圖片）

3名女大學生在事故中死亡。（網絡圖片）

據小米汽車官網資料，小米SU7參數配置表中，未明確寫出各版本電池的供應商，僅列出了電池類型等信息。標準版配備73.6kWh的磷酸鐵鋰電池，Pro版搭載94.3kWh磷酸鐵鋰電，Max版搭載101kWh的三元鋰電池。三個版本均采用CTB一體化電池技術。

官網宣稱，小米全系汽車採用全新CTB電芯倒置技術，可以實現在極端情況下快速向下釋放能量，最大程度保證乘員艙安全。該款電池擁有3層頂部支撐、3層側碰防護、8層底部防護結構，總計14層的硬核物理防護，最高可抵抗1000°C的高溫。說明又解釋，在電池結構安全上，最難應付的是側碰和刮底。小米CTB一體化電池技術擁有總計14層的硬核物理防護，面對2倍載荷振動、3.6倍衝擊、48倍泡水的最嚴苛的疊加測試之後仍能完成IP6K9K的密封測試。

同濟大學汽車學院教授、汽車安全技術研究所所長朱西產解釋，目前全球的電動汽車還是液態電解液的鋰電池，在陰極和陽極間，須依靠隔膜隔開，不然的話會發生短路，被擠壓和穿刺的時候隔膜破裂，內短路瞬間就會著火。他坦言，這是目前為止的所有的鋰電池都存在的問題，何況是用接近每小時100公里的速度從側面撞在柱子上，即使是其他品牌的車輛，遇到這種情況也無法幸免。