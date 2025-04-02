小米SU7事故死者家屬：雷軍發聲「虛偽」　要為女兒討公道

小米SU7電動車3月29日在安徽高速公路撼路障起火，3名女大學生死亡，事件持續發酵。小米創辦人雷軍周二（4月1日）晚回應稱，「無論發生什麽，小米都不會迴避」，會持續配合警方調查。



面對雷軍最新聲明，家屬表示，「作為車企，應當對悲劇有足夠的敬畏之心」。遇難司機的父親表示，女兒曾單獨駕駛這輛小米SU7，不是第一次開長途，也不是第一次駕駛。他更批評雷軍的發聲「虛偽」，稱要為女兒討公道，「不是把高科技堆在車上，車就安全了」。



周二下午，遇難司機小羅的父親表示，3月29日晚，他的女兒駕駛小米SU7，與兩位同學從武漢出發，前往安徽考編。

據羅父介紹，他的女兒今年23歲，在2022年拿到駕照，此前在家中一直開別克君越。去年10月，女兒男友購入涉事小米SU7，女兒曾單獨駕駛這輛小米SU7前往佛山。他強調，女兒不是第一次開長途，也不是第一次駕駛，對這個車的性能應該是比較了解的。

而對於小米的回應，他曾表示是「避重就輕」，又指作為遇難者家屬，與小米的聯繫，還是在事故發生後，女兒的男朋友主動給小米客服打的電話。他強調小米沒跟他們對接，是他們不斷地跟小米公司聯繫，且只有通過客服渠道聯繫。

車輛為死者的男友所購。（澎湃新聞）

小米公司發言人周二通報，事發前車輛處於NOA智能輔助駕駛狀態，以116km/h速度行駛。因施工路段封閉原車道並改道至逆向車道，系統檢測到前方路障後發出減速請求，司機在1秒內接管車輛並嘗試轉向制動，但最終以約97km/h速度撞擊隔離帶水泥樁。

事件引發熱議，其中對於事故發生前AEB（自動緊急制動）是否失靈、智駕提示接管是否及時以及事故後車門是否鎖死存在爭議。有專業人士表示，事故車輛為小米SU7標準版，未配置激光雷達，僅靠攝像頭進行道路識別，且事發時間為夜晚，光線較差，可能會導致無法及時識別障礙物的情況。另一方面，從接管提示到事故發生，前後僅有2秒時間供司機反應，這也是造成事故的最關鍵原因。

據美國國家公路安全管理局發布的報告顯示，72%的自動駕駛事故發生在系統提示後2秒內；德國全德汽車俱樂部測試證實，司機平均需要2.3秒才能完成有效接管。

事故現場。（南方都市報）

涉事車輛。（南方都市報）

對於這起事故，雷軍表示心情非常沉重，指三位年輕女孩不幸離世，這樣的消息，對她們的家人、朋友，乃至每一個人，都是難以承受的悲痛。他代表小米，表示最深切的哀悼，也向她們的家人致以誠摯的慰問。

雷軍又指，團隊第一時間成立了專項小組，在3月30日趕赴了現場，31日配合警方調取並提交了我們掌握的車輛數據。由於事故還在調查，他們一直沒有接觸到事故車，很多問題此刻還沒有辦法回答。

對此，羅女的父親表示，「鮮活的生命已經離世了，希望公司能給我們一個更詳細的說法」。

3名女大學生在事故中死亡。（網絡圖片）

3名女大學生在事故中死亡。（網絡圖片）

對於雷軍的最新回應，羅父直言第一反應是「虛偽」。他透露：「到昨天（3月31日）下午，我和現場的交警溝通，小米所謂的專項小組，也沒有跟現場的交警溝通過，我不知道他們是和誰溝通的，如果說專項小組跟警方聯繫了，而不跟家屬聯繫，不是更冷血嗎？公司出了事，慰問一下三位家屬，不是應該的嗎？」

羅父強調，自己就是想為我女兒討個公道，也給車企一個警示，不要把定時炸彈放在路上跑，「不是把高科技堆在車上，車就安全了」。

此前，羅女母親曾表示，根據小米現有的公開聲明，無法解釋車門為何無法打開、車輛和水泥護欄相撞後因為什麽原因燃燒、智能駕駛切換時間為何只有兩秒等一系列問題，顯得避重就輕，「我的訴求是早一點把事情的真相釐清」。而在雷軍發布聲明後，微博認證為遇難者母親家屬的微博用戶「詩雨370491153」第一時間留言稱，「希望說到做到」。