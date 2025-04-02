小米SU7車禍3疑問：智駕響應是否及時？為何燃燒？車門是否鎖死？

3月29日晚上，有3名女大學生從湖北自駕小米SU7到安徽銅陵，在高速公路撞上護欄後引發爆燃，3人均死亡。有網傳消息指車輛着火後車門無法打開。



同濟大學汽車學院教授、汽車安全技術研究所所長朱西產接受內媒《澎湃新聞》採訪，分析本次事故的3大疑問。



3名女大學生在事故中死亡。（網絡圖片）

3名女大學生在事故中死亡。（網絡圖片）

涉事車輛。（南方都市報）

1.) 智駕系統響應是否及時？

朱西產表示，根據小米公佈的信息顯示，從「NOA發出風險提示『請注意前方有障礙』」到「車輛與水泥護欄發生碰撞」，僅2-3秒鐘，在如此短暫的時間內，用戶沒有足夠的反應時間進行應對。

朱西產稱，根據現有信息顯示，當時遇難者採取了緊急取消智駕、急打方向盤等操作，但是制動踏板的踩踏量僅有30%左右，沒有完全刹車，因此減速不充分，以接近100km/h的驚人速度撞上護欄，釀成悲劇。

朱西產認為，「總體來看，警報不夠及時，反應時間不夠充分，車輛的DMS檢測到駕駛員較長時間出現分心狀態，兩次以上提醒還無效的情況下就應該停止該駕駛員使用NOA功能，通過這樣的懲罰措施避免駕駛員錯誤地把輔助駕駛系統當成自動駕駛系統使用。」朱西產又指，駕駛員在慌張中能否採取最合理的緊急應對措施也很關鍵。

事故現場。（南方都市報）

涉事車輛。（南方都市報）

2.) 為何發生燃燒？

小米汽車1日晚間表示，基於目前已知情況，僅能確定，事故車起火並非部分網傳的「自燃」，推測是猛烈撞擊隔離帶水泥樁後，整車系統嚴重受損導致。

朱西產表示，這應該是因為目前全球的電動汽車都還是液態電解液的鋰電池，陰極和陽極之間必須依靠隔膜隔開，否則就會發生短路，被擠壓和穿刺的時候隔膜破裂，內短路瞬間就會著火。

朱西產坦言，「這是目前為止的所有的鋰電池都存在的問題，更何況是用接近100公里每小時的速度側面撞在柱子上，其他品牌的車輛遇到這種情況也無法倖免。」

涉事車輛原貌。（網絡圖片）

涉事車輛。（正在新聞）

3.) 車門是否鎖死？

小米汽車1日晚間表示，「我們尚未接觸事故車輛，無法分析事故時車門是否可以打開。目前，就事故時車門是否能夠打開，沒有準確的結論。」

朱西產分析，在一般情況下，當電動車發生側面碰撞，導致氣囊點火，安全氣囊控制單元（SRS ECU）會在氣囊點火指令的同時發送解鎖指令，把解鎖指令發送給車門控制單元。此時若12V低壓電路保持正常，車門鎖會在碰撞後約500-600毫秒後完成解鎖操作。

解鎖失敗可能有兩種原因：第一是在刮底碰撞或非結構性碰撞中，若氣囊未點火，安全氣囊控制單元沒有生成解鎖指令，導致車門保持鎖定狀態。

第二種原因是電路中斷。在正面碰撞事故中，12V蓄電池位於發動機艙，當發生嚴重碰撞後70-80毫秒內，可能發生電瓶線路斷裂，此時即便氣囊點火並發送解鎖指令，但車門鎖因失去供電，也無法執行解鎖動作。

朱西產分析稱，「目前未有強制性標準要求12V低壓電路必須擁有備用電源，車門解鎖也不是硬性要求，因此即便碰撞事故後車門未解鎖也無法追究車企產品責任。」