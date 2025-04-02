華為管理層最新大合照曝光　81歲任正非站位「邊緣化」被指低調

華為管理層最新大合照近日曝光，81歲的公司創始人任正非的站位引發廣泛關注，並被指依舊很低調。



華為管理層最新大合照。（網上圖片）

任正非站在一、二排中間最右邊的位置。（網上圖片）

周一（3月31日），華為通過官網發布2024年度報告，當中一張161名持股員工代表的合照，可謂十分「驚喜」。

合照顯示，第一排13個人中，華為董事長梁華站在「C位」，其他分別為副董事長、監事會主席郭平，副董事長、輪值董事長胡厚崑，副董事長、輪值董事長徐直軍，副董事長、輪值董事長、CFO孟晚舟，常務董事、終端BG董事長余承東等人。

而任正非，則站在一、二排中間最右邊的位置，顯得之分低調。事實上，在華為近年的管理層合照中，這一直是個傳統「慣例」。其中，2024年任正非的位置是後排右起第三，2018年任正非同樣站在後排，而2016年任正非坐在前排，位置較為居中。

據了解，任正非曾多次強調「華為不是一個人的公司」。

華為此前多年的管理層合照。（網上圖片）

華為去年實現全球銷售收入8620.72億元人民幣。（Reuters）

梁華。（華為）

梁華自2018年接任董事長以來，經歷了華為的艱難時期，包括孟晚舟事件、晶片斷供等危機。有報道認為，他的「C位」既是對其領導能力的認可，也體現華為對「輪值制」有效性的信心。

值得一提的是，新任輪值董事長徐直軍已經於4月1日開啟任期，這種定期輪換避免了個人權威的固化。

此外，華為2024年度報告顯示，華為去年實現全球銷售收入8620.72億元（人民幣，下同），按年增長22.4%；凈利潤為625.74億元，按年下滑約28%。分業務來看，包括手機、汽車的華為終端業務去年增長938.72億元，貢獻業務版塊中最大絕對增長數值。