新疆68歲退休廳官黃三平被查　曾是網紅領導有逾百萬粉絲

新疆維吾爾自治區人民政府原黨組成員黃三平涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受新疆維吾爾自治區紀委監委紀律審查和監察調查。68歲的黃三平曾是網紅官員，開通實名微博帳號後，5年間發布4萬多條帖文收穫粉絲百萬。



黃三平現年68歲。（長安街知事）

黃三平長期在新疆工作。（網上圖片）

公開資料顯示，黃三平1957年3月生，祖籍湖北黃陂，在職研究生學歷。 他長期在新疆工作，曾任博爾塔拉蒙古自治州副州長，哈密地委副書記、行署常務副專員，喀什地委副書記、行署常務副專員，阿克蘇地委書記，伊犁哈薩克自治州黨委書記等職。

2016年12月，59歲的黃三平調任新疆維吾爾自治區人民政府黨組成員，後到齡退休。其退休後仍頻繁參加社會活動，2023年4月，黃三平當選新疆老齡事業發展基金會理事長。今年2月19日，他還參加了自治區政府辦公廳離退休幹部工作年會。

值得一提的是，黃三平曾是網紅官員，在擔任阿克蘇地委書記時開通了實名微博帳號，此後在伊犁州任上也經常發布微博，直至擔任自治區政府黨組成員時，5、6年間發布微博4萬多條，收穫粉絲百萬。

黃三平。（網上圖片）

黃三平層開通實名微博帳號，目前仍有42萬粉絲。（微博）

黃三平曾表示，「通過微博可以了解人們的所思所想，廣交朋友，溝通世界。也可以聯繫本地群眾，了解社情民意。」

在2016年12月調離伊犁州，回烏魯木齊履新前，黃三平發布微博寫到，「雲蒸霧罩天山西，夕陽一揮鋪萬里。似海波湧千堆雪，怎奈豪情蕩心底。」

黃三平曾主政阿克蘇地區近4年，資料顯示，阿克蘇地區位於南疆，下轄兩縣級市阿克蘇市、庫車市以及拜城等7縣，總面積13.25萬平方千米，常住人口為271萬人，是中國著名的優質棉花生產基地。而去年任上落馬的兩名副省級官員，時任新疆維吾爾自治區政協黨組成員、副主席竇萬貴和時任青海省委常委、政法委書記楊發森，均是黃三平在阿克蘇任職時期的下屬。