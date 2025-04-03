內地Pizza Hut推限定「雙蛇」新品　一條售29元　獵奇造型引熱議

近日，內地必勝客（Pizza Hut）推出限定新品「雙蛇Pizza」，造型為青蛇和白蛇，惟不少消費者表示實物「十分抽象」，與宣傳圖片相差甚遠。不過，有營銷專家認為，新款Pizza能夠引發大量討論，「說明引流是成功的」。



內地必勝客推出2025年愚人節限定「雙蛇姐妹雙修Pizza」。（必勝客）

綜合內媒報道，內地必勝客推出2025年愚人節限定「雙蛇姐妹雙修Pizza」，所謂「雙蛇」即是芝心白蛇姐姐Pizza和開心青蛇妹妹Pizza，一條價格為29元人民幣。據稱，這款Pizza的創意源自希臘神話中的雙蛇杖醫學象徵。

有必勝客員工介紹，這款Pizza的上架時間為一周，由3月31日起至4月6日，僅在部分門店推出。針對造型方面的熱議，該員工稱，雖然公司統一培訓過，但由於蛇形Pizza製作工藝與常規Pizza不同，且餡料比較軟，「滾起來不是很圓，可能做的時候會有一些差異。」

網民熱議：

「蛇精餅。」

「飯縮力十足。」

「就是Pizza邊，而且29塊只能買其中一條。」

「還好是綠色的，如果是咖啡色的不就是屎了。」

「一個Up主點了這個Pizza後，店家說他是第一個點的，主動送了兩杯飲料，大概是賠的精神損失費吧。」



事實上，必勝客被吐槽的創意產品遠不止這一款，去年萬聖節推出的「哥布林Pizza」，在鋪滿芫荽的薄餅上放置一整隻油炸牛蛙，並搭配淋上茄汁的白色「眼球」，被網民吐槽為「審美災難」。

芝心白蛇姐姐Pizza和開心青蛇妹妹Pizza。（網上圖片）

這款Pizza價格為29元人民幣一條。（網上圖片）

這款Pizza價格為29元人民幣一條。（網上圖片）

這款Pizza實物造型被指「抽象」。（網上圖片）

這款Pizza實物造型被指「抽象」。（網上圖片）

芝心白蛇姐姐Pizza和開心青蛇妹妹Pizza。（網上圖片）

內地必勝客此前推出哥布林Pizza，上面放了一整隻油炸牛蛙。（必勝客）

此外，必勝客還推出過「香菜皮蛋豬血Pizza」、「榴蓮臭豆腐Pizza」和「花生湯圓Pizza」等。雖然創意引發消費者的獵奇心理，但不少嘗試過的消費者都稱「不僅觀感很差，口感也不佳。」

對此，畢業於清華大學EMBA的營銷專家彭宏渝認為，「必勝客是快消品品牌，他們需要不停創造爆點、新鮮點、討論點，再去抓住爆點、抓住流量，從而吸引更多的顧客。」

彭宏渝續指，必勝客品牌本身有較高的美譽度和認可度，今年是蛇年，推出「雙蛇」Pizza本身並沒有問題，從目前情況來看，有人吐槽也有人接受，說明它是成功的，「製造了話題，吸引了關注，比花錢引流劃算多了。」

值得一提的是，百勝中國近日發布2024第四季度及去年經營數據。其中，2024年必勝客凈新增門店412間，經營利潤達1.53億美元，按年增長7%。