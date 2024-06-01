「拿捏」元素視覺效果神似　內地Pizza Hut涉抄襲甘肅博物館文創

內地Pizza Hut近日與著名涼茶品牌王老吉聯名推出「逢考必勝好運拿捏」周邊產品，卻被指抄襲甘肅省博物館文創「拿捏·胖手毛絨玩具」，引起爭議，甘肅省博物館更發聲明要求立即停止涉嫌侵權的行為。周五（31日），Pizza Hut官方客服表示，有專人處理此事，館方文創團隊表示，母公司百盛方面已有相關人員聯繫館方，正在商討中。



5月27日，Pizza Hut官方微信公眾號發文指，民眾在國內十多家主題門店買逢考必勝套餐，可得好運拿捏掛件或王老吉拿捏主題定制罐，前者限量5萬份，後者限量30萬份。然而，其外觀設計及「拿捏」的宣傳元素，被指抄襲甘肅省博物館文創產品及相關宣傳。

Pizza Hut「好運拿捏」掛件與博物館「拿捏」毛絨玩具存在創意上的整體視覺效果高度相似。（極目新聞）

2023年6月1日，甘肅省博物館推出「拿捏·胖手毛絨玩具」，其設計創意來源於館內珍品文物石觀音菩薩立像，其右手曲肘上舉持蓮蕾。獻花手寓意有福之手，也代表了智慧與力量。設計過程用了文創設計師王小胖的手作手模。

對此，甘肅省博物館發聲明稱，館方及合作方甘肅文博信息產業發展有限公司接到反映，稱百勝（中國）投資有限公司推出的聯名活動中，「好運拿捏」掛件與「拿捏·胖手毛絨玩具」存在創意上的整體視覺效果高度相似。館方高度重視並核實情況，目前已致函該公司要求立即停止涉嫌侵權的行為。館方又指，「拿捏·胖手毛絨玩具」推出後受到市場及消費者的熱烈歡迎與追捧，且相關知識產權已由館方註冊登記。館方會與有關公司積極交涉，並保留採取法律手段保護知識產權的權利。

Pizza Hut與著名王老吉聯名推出「逢考必勝好運拿捏」周邊產品。（極目新聞）

不過周五，Pizza Hut西安某主題門店工作人員稱，到店或外賣仍可正常購買逢考必勝套餐，並獲得有關周邊產品。Pizza Hut官方客服亦表示，對被指抄襲一事不知情，會記錄來電反饋的問題，後續有專人處理。甘肅文博產業公司相關部門負責人則表示，百盛公司方面已有相關人員聯繫館方、甘肅文博產業公司，目前各方正在商討。