芫茜控｜台灣必勝客推芫荽皮蛋批惹兩極反應　原來仲有呢啲獵奇款

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-06-20 11:27

芫荽控的福音！台灣必勝客Pizza Hut近日推出「香菜皮蛋豬血糕比薩」，傳單照片可見批中加入滿滿芫荽、皮蛋和台灣特色小食「豬血糕」，令一眾芫荽（台灣稱「香菜」）愛好者垂涎欲滴。然而，也有許多芫荽「黑粉」被激嬲，在PTT討論區怒斥「噁心」、「這個我不行」。

有PTT網民上周六（6月19日）發文寫道，之前必勝客推的新口味，像是「酥椒鹽龍珠」，「三星蔥卜肉」，「花生湯圓」， 感覺都是不斷挑戰意大利人的忍耐極限，前陣子還出了 糉子口味。「這次更可惡，竟然加了芫荽、皮蛋和豬血糕，難道不怕義大利人對台宣戰嗎？」

批上有滿滿的芫荽、皮蛋和豬血糕，一定能讓芫荽控大飽口福。（PTT）

從傳單照片中可看出，「香菜皮蛋豬血糕披薩」使用雲林小農契作香菜、Q彈皮蛋、滷香豬血糕及雲林特濃花生粉，並寫下「超台混搭」、「台潮辦桌」等宣傳語。

在PTT上，有許多網友表示不能接受：「嘔」、「越來越噁心欸必勝客」、「研發要不要去快篩啊噁心當有趣欸」、「感覺很雷」、「滯台義大利人崩潰」、「地獄口味…」。但也有芫荽控站出來力撐：「還好吧？ 這食物本來就沒那麼死的定義」、「這就是台灣味兒，讚」。

事實上，台灣必勝客早前亦推出過許多新奇的口味（按圖放大）：