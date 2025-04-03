非法收受巨額財物　四川省政協原副主席崔保華被決定逮捕

據最高人民檢察院周四（3日）消息，四川省政協原黨組副書記、副主席崔保華涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對崔保華作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。



公開資料顯示，崔保華1958年11月生，山東巨野人，1978年7月加入中國共產黨，1976年12月參加工作，西南交通大學公共管理學院行政管理專業畢業，研究生學歷，管理學碩士。長期在四川省工作，曾任眉山市委副書記、市長，遂寧市委書記、市人大常委會主任等職。

2012年9月，他任四川省委統戰部部長，2013年1月任四川省政協副主席、黨組成員，省委統戰部部長，2015年4月任四川省委常委、統戰部部長。2017年1月，任四川省委常委、統戰部部長，省政協副主席、黨組副書記，2017年5月任省政協副主席、黨組副書記。2022年1月，因任職年齡到限請辭，不再擔任政協四川省第十二屆委員會副主席、委員職務。

2024年8月27日，中央紀委國家監委網站發布消息，崔保華涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

2025年3月2日，中央紀委國家監委網站發布消息，崔保華嚴重違紀違法被開除黨籍。通報稱，崔保華喪失理想信念，背棄初心使命，對抗組織審查，搞迷信活動；違反中央八項規定精神，違規接受宴請；違反組織原則，不按規定報告個人有關事項，在組織函詢時不如實向組織說明問題；廉潔底線失守，違規收受禮品禮金；不正確履行職責，違規干預插手司法活動；將公權力作為謀取私利的工具，利用職務便利為他人在工程承攬、規劃審批等方面謀利，並非法收受巨額財物。

崔保華嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》、《中華人民共和國監察法》、《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批準，決定給予崔保華開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。