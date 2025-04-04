2024中國新生兒按年增52萬　廣東連續7年奪「出生第一大省」

國家統計局日前公布，2024年中國出生人口較前一年增加52萬人，結束了連續七年的下降趨勢。部分原因被認為是中國家庭對於「龍寶寶」的偏愛。近日，各地陸續發布人口統計報告，廣東省的出生人口比前一年增加10萬人，達到8.89‰的出生率，連續七年成為生育第一大省。



根據最新數據，已經有27個省市公布了去年的出生人口相關資訊，其中24個省市顯示出生人口數據。廣東、河南和山東分別位居前三。

根據《第一財經》的報導，2024年廣東的出生人口總數達113萬人，比2023年增加了10萬人，這使得廣東連續第七年成為中國的「生育第一大省」，並且是連續第五年唯一出生人口超過100萬的省份。

廣東省體改研究會執行會長彭澎分析，廣東的常住人口總量居全國首位，外省流入人口也非常龐大，且這些流入人口的年齡結構相對較年輕，婚育年齡的人口比例較高。此外，儘管部分地區的生育意願有所下降，但傳統文化仍影響著當地家庭的生育意願。

位居第二的河南省，2024年出生人口為76.2萬人，比2023年增加6.7萬人，出生率為7.78‰，提升了0.72個百分點；山東省的出生人口為64.9萬人，出生率6.42‰，比前一年增加3.9萬人，位居全國第三。

根據中國國家統計局今年1月發布的數據，2024年全年出生人口為954萬人，死亡人口為1093萬人，人口自然增長率為-0.99‰，這是中國人口數連續第三年下降。

與2023年新生兒902萬人的新低相比，2024年新生兒數量的回升主要受到後疫情時代生育補償效應的影響。疫情期間，許多家庭推遲了婚育計劃，隨著疫情的控制，這些家庭開始逐步實現生育計劃。

此外，2024年是龍年，受儒家文化的影響，龍年在中國被視為生育的好年份。許多家長希望子女能夠「望子成龍」，因此龍年往往能激發更高的生育意願。