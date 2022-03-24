湖南常住人口少22萬　出生率低人口外流廣東　60年首次呈負成長

內地日前陸續公布2021年人口統計數據，其中中部六省（山西、河南、安徽、湖北、湖南和江西）數據已陸續揭曉。湖南、山西的人口數據呈現負成長，是這兩個省份有統計年鑑以來首次負成長。其中湖南省因出生率低、以及人口外流至廣東，常住人口減少約22.49萬人。中部省份僅湖北和安徽因人口回流，常住人口有增加。



《第一財經》報道指出，3月22日，湖南省統計局、國家統計局湖南調查總隊發布「湖南省2021年國民經濟和社會發展統計公報」。根據該公報，2021年末全省常住人口6622萬人。全年出生人口47.3萬人，出生率7.13‰；死亡人口54.93萬人，死亡率8.28‰；人口自然增長率-1.15‰。

報道提到，對比湖南省第七次全國人口普查數據，湖南省常住人口減少了約22.49萬人。除與人口增長率轉負有關，2021年湖南人口淨流出也新增了一部分。湖南省社科院研究員童中賢透露，湖南的人口城鎮化過程中，有相當一部分流向了省外。湖南外流的人口最主要的去向就是廣東，特別是珠三角地區。

湖南省60年來人口首呈負成長。圖為2021年1月16日，湖南省長沙市清江村日清小學。（新華社）

根據《湖南統計年鑑2021》數據梳理發現，這是近60年來湖南人口自然增長率首次為負。同時，2021年湖南出生人口也創60年來紀錄，首次低於50萬。

此外，另個中部省份山西省，2021年的人口數據也打破44年來紀錄（1978年以來該省統計年鑑公佈自然增長率數據）人口自然增長率首次轉負。《第一財經》指出，目前全國有23個省份已經發布了2021年的人口數據，其中有13個省份常住人口增加，10個省份下降。在中部六省中，有4個省人口減少，僅有湖北和安徽兩省人口增加。



不過，河北省、甘肅常住人口減少，更多是人口外流所致。據《河北省 2021 年國民經濟和社會發展統計公報》顯示，年末全省常住總人口比上年末減少16萬人，是河北40多年來首次出現常住人口下降。甘肅省統計局的數據則顯示，年末全省常住人口比上年末減少11萬人。

湖北省2020年受疫情影響 常住人口減少151.7萬人

根據湖北省數據顯示，湖北2020年比2019年減少了151.7萬人，2021年又增加了54.7萬人。《第一財經》採訪中南財經政法大學教授葉青指出，2020年湖北受疫情影響最大，2020年統計的時候，很多人在省外，沒有回來。疫情過後，隨著湖北經濟恢復，很多人回到湖北。

2020年2月湖北武漢疫情爆發後，當地立即施行了嚴格的交通管制措施。（Reuters）

安徽省人口也增加。數據顯示，2021年末全省常住人口6113萬人，比上年末增加8萬人。人口回流成為常住人口增長主因，2020年人口普查時安徽省人口回流2萬人，2021年增加到9.7萬人。安徽省社科院經濟所研究員林斐透露，人口回流主要與就業崗位變化有關，主要是製造業和一些現代服務業崗位的需求增加。

報道指出，23個發布數據的省份中，18個省份公佈2021年的出生人口數據。18個省份中，有一半省份人口自然增長率為負，包括江蘇、湖北、湖南、內蒙古和山西均是近幾十年來人口自然增長率首次轉負。

2月28日國家統計局發布《2021 年國民經濟和社會發展統計公報》時，也指出全國總人口仍略有增長，但人口下降的省份卻不斷增加。該公報也顯示2021年淨增人口數量創下了近60年來的新低，其中男性人口近60年來首次下降。