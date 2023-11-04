中國出生率降　習近平要求女性：回歸家庭、結婚生子

國家主席習近平日前在中國婦女第13次全國代表大會閉幕式上表示，官員有責任「加強對年輕人婚戀觀、生育觀、家庭觀的引導」、「要積極培育新型婚育文化」。外媒《紐約時報》分析指出，習近平此言替中國女性設立了「結婚生子」的目標，並指官方將女性「推回家庭」，是「令人擔憂的倒退」。



報道指出，每五年舉行一次的中國婦女全國代表大會一直是執政的中共向女性展示承諾的平台。但今年中共的最高權力機構中20年來第一次沒有女性成員，且值得注意的是，官員們或在淡化性別平等問題，將注意力放在「結婚生子」目標上，把女性推回家庭，讓女性養兒育女、照管老人，並賦予這項工作「是中國式現代化的重要內容」意義。

中國少子化問題已經十分嚴峻。（資料圖片）

與此同時，國務院副總理丁薛祥在婦女大會上致開幕辭時也打破了20年來的傳統，沒有提及男女平等是促進社會發展的一項基本國策這個標準說法，引人關注。儘管習近平確實認可性別平等的概念，但講話的大部分篇幅多詳盡闡述家庭、撫養和生育子女上，並鼓勵女領導們「講好家風故事，引導廣大婦女發揮在弘揚中華民族傳統美德、樹立良好家風方面的獨特作用」。

對此，華盛頓非營利組織「自由之家」主任王亞秋認為，「來自父權社會的壓迫趨勢會讓中國女性擔心」。

報道提及，由於內地出生率大幅下降，甚至浮現自20世紀60年代以來首次的人口萎縮，令北京必須慎重以待，具體獎勵政策包括鼓勵生育發放現金、提供稅收優惠等。報道認為，人口危機會是中國近40年來最大的經濟挑戰，當社會福利體系無法回應欠發達、無法支撐人口快速老化的壓力時，「讓女性重返家庭、退出勞動力市場，也是一種省事的做法」。報道最後警示，就目前來看，光靠政策將出生率提高到足以扭轉中國人口下降趨勢的水平，有相當難度，「除非中共願意採取更多懲罰措施，讓選擇不生孩子的女性處於不利地位或被邊緣化」。