字節跳動：與美國政府仍在談判　未達成任何協議

周六（5日），字節跳動公司在社交媒體上發布聲明，表示目前仍在與美國政府進行談判，未達成任何協議，並指出雙方在多個關鍵問題上存在分歧。根據中國法律，任何協議需經相關審查程序。



據央視報道，美國總統特朗普於當地時間周五（4日）在社交媒體上宣布，將再次推遲執行TikTok禁令75天。特朗普於1月20日簽署的行政令要求TikTok在75天內要麼出售給非中國企業，否則將面臨禁用。該行政令期間，美國司法部不得依據禁令採取執法行動。

2024年4月，時任美國總統拜登簽署了一項法案，要求字節跳動在270天內完成出售，否則TikTok將於2025年1月19日後被禁用。TikTok在1月19日發表聲明，表示將恢復對美國用戶的服務，並計劃與特朗普政府合作尋找長期解決方案。

然而，TikTok於1月18日晚間停止了對美國用戶的服務，並受到多家美國企業如蘋果、谷歌和甲骨文的支持服務中斷影響。特朗普於同日呼籲這些公司不要讓TikTok停運，並表示將發布行政令以推遲禁令的生效。

2024年1月17日，美國聯邦最高法院裁定TikTok禁令不違憲，允許禁令於1月19日生效。隨後，拜登政府表示，執法責任將由即將上任的特朗普政府承擔。TikTok公司則表示，除非政府發出不追責的明確聲明，否則將被迫關閉。

目前，字節跳動與美國政府的談判仍在繼續，未來走向仍不明朗。