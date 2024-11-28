字節跳動起訴前實習生索償800萬：涉篡改程式碼攻擊內部模型訓練

今年6月至7月，字節跳動一名實習生田某某因對資源分配不滿，故意編寫和篡改程式碼攻擊團隊的模型訓練任務。《南方都市報》11月27日消息，字節跳動將起訴田某某，請求法院判令其賠償公司侵權損失800萬元人民幣（下同）及合理支出2萬元。



2020年5月10日，北京，字節跳動總部大廈。（視覺中國）

據此前報道，字節跳動11月5日發布今年第四份《企業紀律與職業道德委員會通報》，揭露了企業內部違規情況，其中包括「實習生破壞模型訓練」事件。

據通報，今年6月至7月期間，商業產品與技術團隊的實習生田某某因對資源分配不滿，故意編寫和篡改程式碼，攻擊團隊的模型訓練任務，導致公司資源損耗。該實習生隨後已被辭退，並被通報至「陽光誠信聯盟」與「企業反舞弊聯盟」，公司還將事件反映至該實習生就讀的學校，要求進一步處理。

字節跳動。（視覺中國）

據《南方都市報》11月27日消息，字節跳動將起訴前實習生田某某篡改代碼攻擊公司內部模型訓練一案，已獲北京市海淀區人民法院正式受理。字節跳動請求法院，判令田某某賠償公司侵權損失800萬元人民幣及合理支出2萬元，並公開賠禮道歉。

報道指出，報道指出，字節跳動內部人士表示，之所以此時發起訴訟，是由于田某某為在讀博士，公司將其辭退後首先交由校方處理。但在事件處理期間，田某某多次對外否認，稱攻擊模型訓練任務的不是自己，而是別的實習生。考慮到田某某完全沒有意識到錯誤，且涉事行為已觸犯公司安全紅線，公司最終決定向法院起訴，以表明公司嚴肅態度、杜絕類似事件再次發生。