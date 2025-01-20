TikTok下架到「復活」僅12小時　字節跳動與美方達成秘密協議？

TikTok在美國的「不賣就禁」於1月19日生效，當地用戶在18日深夜已無法使用。不過，從下架停止服務到恢復使用，12個小時左右，TikTok便宣布正恢復在美國的服務。候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 亦曾表示，上台後將延長禁令的生效期限。這使外界猜測，TikTok的母公司字節跳動是否與美方達成了秘密協議。



1月20日，騰訊科技引述知情人回應報道稱，字節並未與美方達成任何協議，只是美方決定暫不執行法案，因此TikTok恢復運營。

字節跳動：People walk past the Bytedance headquarters building in Beijing, China August 3, 2020. （REUTERS）

此前，TikTok在一則恢復運營的聲明中強調，特朗普為TikTok的服務提供商提供了必要的澄清和保證，避免因為繼續向TikTok提供服務而受到懲罰。

1月19日，特朗普在其社交賬號中發文，呼籲TikTok的服務商不要中斷相關服務，並表示就任後將推遲TikTok禁令生效時間，強調在此之前任何幫助TikTok維持運營的公司將不承擔法律責任。

特朗普在社交網站發布帖文（網站截圖）

需要注意的是，除了口頭承諾不會讓TikTok服務商擔責外，特朗普還提出成立合資公司。其中，美方持有合資公司50%的股份，而這也成為外界猜測「字節跳動與美方達成協議」的根源。

特朗普在其社交媒體上表示，「沒有美國的許可，就沒有TikTok；有了我們的許可，它價值數千億甚至數萬億美金。」