美國關稅｜多個中國商會發表聲明　堅決支持政府採取一切必要反制

4月3日，美國總統特朗普宣布向全球貿易伙伴實施「對等關稅」，其中對中國開出的對等關稅為34%，加上先前在原有關稅上的兩次加徵，美國對中國商品實施的整體關稅約為67%，中國成為被「關稅大棒」打得最重的國家之一。4日至5日，包括中國醫藥保健品進出口商會、五礦商會、中國食品土畜進出口商會等多個商會皆發出嚴正聲明，批評美方措施。



中國醫藥保健品進出口商會聲明。

4日，中國醫藥保健品進出口商會發聲明指出，絕大部分醫用耗材、敷料、醫療設備及其零部件、康覆用品等產品均受關稅影響，特別是部分產品疊加美國政府過往無理加稅措施，關稅已達極高水平。

美國政府的單邊貿易措施無視世貿規則，不僅嚴重影響包括中國在內的全球醫藥產業企業的生產經營，還將嚴重影響全球醫藥產業研發、生產和產業鏈供應鏈穩定，損害全球各國民眾的健康福祉，尤其是嚴重影響相關中低收入群體的醫療保障。

生命價值至高無上。中國醫藥保健品進出口商會認為，全球民眾的健康權益不應受到不公平貿易措施的侵害，堅決反對美國採取的單邊貿易霸淩行為。商會堅決支持中國政府採取的反制措施，並將與全球各國醫藥行業一道，維護全球醫藥企業的合法權益，共同促進這一重要民生行業的健康發展。

中國五礦化工進出口商會聲明。

5日，中國五礦化工進出口商會嚴正聲明，強烈反對美國以「對等」為由再次單方面加徵進口關稅的行為，指美方這一做法嚴重違反世貿組織規則，嚴重損害世貿組織成員正當合法權益，嚴重破壞以規則為基礎的多邊貿易體制和國際經貿秩序，將對中美正常經貿合作造成實質性傷害，對美國民眾消費和全球經濟產生不利影響。

聲明指，長期以來，美國是中國五礦化工行業的重要貿易夥伴。雙方經貿合作基礎良好，業界交流互動密切。此次疊加徵收關稅，將進一步增加企業成本，推高美國進口商的進口成本和消費者的消費成本，加劇美國國內通脹，提高美國經濟衰退的可能。貿易戰沒有贏家，屢次加徵關稅對美國經濟發展有百害而無一利，無法解決美國的自身問題。

五礦商會堅決支持中國政府採取一切必要的經濟反制措施，並在此強烈呼籲，美國政府立即取消單邊加徵關稅措施。中美業界應加強互利合作，相向而行，深化產業鏈供應鏈合作，共同維護健康可持續的全球貿易秩序。

面對當前複雜多變的國際形勢，五礦商會呼籲商會全體會員與全球五礦化工行業業界同仁團結一致，共同反對美方單邊貿易霸淩做法，攜手應對貿易戰帶來的負面影響。五礦商會將竭力為行業企業提供優質服務與支持，促進五礦化工行業外貿持續健康發展。

中國食品土畜進出口商會聲明。

中國食品土畜進出口商會則表示，美方的這一做法不符合國際貿易規則，嚴重損害中方的正當合法權益，不僅不會為美國帶來經濟效益，而且對全球產業鏈和供應鏈將產生嚴重負面影響。

中國食品土畜進出口商會代表中國食品農產品進出口行業，堅決反對美國政府這一貿易保護主義做法，堅決擁護中國政府為維護國家利益和企業權益所採取的一切應對措施。

商會呼籲，中國食品農產品進出口行業團結起來，加強合作，共同開拓國內外市場。商會永遠是行業的堅強後盾，將在中國政府的領導下，與中國食品農產品進出口企業站在一起，共同應對美國加徵關稅帶來的挑戰，共同促進行業的高質量發展。