美國「對等關稅」衝擊　台行政院宣布新台幣880億協助產業應對

美國總統特朗普（Donald Trump，川普）於本港時間3日凌晨宣佈對全球多國的關稅措施，美國將對所有進口商品徵收10%最低基準關稅，並對多個國家或地區徵收對等關稅，包括對中國徵收34％關稅，對台灣徵收32%關稅，落錘力度超乎預期，引發股巿震盪。



台灣行政院長卓榮泰今(4)日召開記者會，宣布9大面向及20項措施，總經費新台幣880億（約207億2268萬元）的協助方案，因應產業跟社會的各項需求。



卓榮泰指出，以台灣對出口美國的各項產業中，電子資訊、鋼鐵、金屬、機械、汽車與零件、建材、家電等，這些產業目前評估起來關稅影響較為明顯重大。至於農業方面，蝴蝶蘭、毛豆、茶葉及漁業的吳郭魚、鬼頭刀、鱸魚等農漁業出口，會擔心有消費市場縮小或是減少競爭優勢力的疑慮。

卓榮泰說，根據產業影響評估，行政團隊擬定了9大面向及20項措施，總經費880億的協助方案，未來要因應產業跟社會的各項需求。其中會就工業、農業產業受到的衝擊，分別由財政部、經濟部、農業部、勞動部分別執行。

卓榮泰表示，針對工業有6大面向，預計投入新台幣700億元，內容為金融支持、降低行政成本、提升產業競爭力、開拓多元市場、租稅優惠及安定就業。至於農業方面有3大面向，分別為金融支持，提升產業競爭力、開拓多元市場，預計投入新台幣180億元。