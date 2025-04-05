美國關稅｜貿易戰沒贏家　官媒：中國需要美國　美國也需要中國

美國宣布對所有貿易夥伴加徵10%的「最低基準關稅」，並對部分國家徵收更高關稅。官媒《人民日報》5日發表評論文章，指這一不知所雲的所謂「對等關稅」，是赤裸裸的單邊貿易保護主義政策，立即引發美國國內和國際社會強烈反對，認為此舉不僅將反噬美國經濟，更將嚴重破壞多邊貿易體制，衝擊全球產業鏈供應鏈，加劇國際貿易緊張和全球經濟分裂。文章又強調，「中國需要美國，美國也需要中國」，雙方應加強溝通，為世界經濟注入亟需的確定性。



文章指，市場對美方決定做出劇烈反應，美國紐約股市主要股指期貨在盤後交易中遭遇暴跌行情。高盛集團將美國未來12個月經濟衰退概率從20%上調至35%，認為關稅飆升可能阻礙經濟增長、推高通脹並增加失業。美國全國零售商聯合會警告稱，「對等關稅」將對零售業供應鏈造成「極大破壞」，導致美國家庭承受更高商品價格，進一步侵蝕美國家庭消費能力。

貿易有順差和逆差，但不是誰占便宜誰吃虧的問題，這是一個樸素的道理。現代國際貿易本質上是基於比較優勢的互利合作，而非零和博弈。中美經貿關係就很典型。1979年中美建交時兩國貿易額不足25億美元，2024年已超過6880億美元。即使是在美國單邊主義政策的幹擾下，中美貿易額在2024年仍實現3.7%的增長。這完全是市場作用的結果，體現了兩國經貿關係深度交融、高度互補的本質——中國制造業為美國消費者提供高性價比商品，為美國運輸、批發、零售和電商行業創造大量就業等。中方從不刻意追求順差，美方從中美貿易中獲利豐厚，在華美國企業的出口被計入中方順差，美在服務貿易中也保持著巨額順差。

與中國同行，就是與機遇同行。中國美國商會近期發布的《中國商務環境調查報告》顯示，48%的受訪企業將中國列為全球前三大投資目的地之一，53%的受訪企業預計2025年將增加在華投資。從蘋果公司到特斯拉超級工廠，從高通芯片到聯邦快遞，產業要素的跨洋重組催生出多個創新增長極。在近日舉行的中國高層發展論壇2025年年會上，80多位跨國公司代表出席，其中美企數量最多，充分展現了經營主體的理性選擇。美中貿易全國委員會會長譚森表示，中國已經成長為全球第二大消費市場，這為跨國經營者投資興業提供了十分廣闊的商機。「兩國工商界應該多見面、多交流、多合作」「貿易往來是美中關係的有力支撐」……推動中美經貿關係行穩致遠是兩國工商界人士的廣泛共識。進一步加強對話溝通，妥善管控分歧，發掘經貿合作潛力，才是中美經貿關係持續發展向好的長久之策。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布對等關稅措施，，台灣排在列表的第四位。（Reuters）

當前全球經濟復蘇乏力，更需要大國擔當。世界頭號經濟體，整天把吃虧掛在嘴上，未免小家子氣。中美經貿關係的良性互動和發展態勢事關世界繁榮穩定，對全球經濟格局影響深遠。歷史和現實都已證明，中美找到共同點至關重要，中美合作紅利全球共享，開放的市場和暢通的貿易能夠助推全球產業鏈供應鏈的穩定運行。合作中當然會有競爭，中國從不回避、不懼怕競爭，但競爭要基於國際經貿規則。貿易戰沒有贏家，保護主義不是出路。2018年如此，如今美國濫用「對等關稅」也將重蹈復轍，終將讓美國陷入自我反噬的惡性循環。

世界各國經濟相互依存、相互聯繫。中國需要美國，美國也需要中國。雙方應加強溝通，暢通對話渠道，遵循市場規律，共同維護公平競爭的國際經貿秩序，為世界經濟注入亟需的確定性。