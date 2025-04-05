新冠疫情吹哨人艾芬　右眼因誤診失明維權所有社群帳號反被封

新冠疫情「吹哨人」的武漢醫生艾芬，和一家中國民營眼科醫院的醫療糾紛持續長達四年，該醫院高管據報近日在名譽權糾紛案中敗訴，但艾芬200萬粉絲的微博帳號被封。



法律自媒體「法度Law」報道，現年51歲的艾芬是武漢市中心醫院急診科主任，在2019年冠病爆發時曾率先披露疫情。她2020年12月在武漢愛爾眼科醫院接受手術治療，自稱術後眼睛狀況並未好轉，質疑醫院存在不規範行為。



愛爾眼科醫院表示，艾芬的失明與手術「無直接關聯」。 （微博）

報道稱，艾芬近年持續舉報這家中國知名眼科醫院集團存在的問題，她還以侵犯名譽為由起訴了愛爾眼科的三名高管，三人在武漢市江漢區法院4月1日作出的一審判決中敗訴，被判向艾芬道歉和賠償精神損失。

案件判決前，艾芬所有的社交平台帳號被封，包括有逾200萬粉絲的微博帳號「急診向日葵艾芬」顯示無法查看。艾芬表示，她不清楚是被誰舉報，新申請的微博帳號其後也被封。

判決書顯示，艾芬指三人通過微博持續發佈「艾芬醫生變醫鬧，捕風捉影、詆毀優秀企業」、「有人爆料艾芬收受藥品回扣、大肆斂財」等言論。三名被告則認為，自己僅是陳述事實，未對艾芬構成侵權。

愛爾眼科醫院相關工作人員接受內媒採訪稱，與艾芬的糾紛是員工「個人自發的行為」，對此判決將上訴。艾芬則說，她會繼續用法律武器捍衛權利，起訴誹謗誣陷她的人。

湖北武漢市中心醫院急診科主任艾芬，曾在新冠肺炎初期在微信群組提醒民眾小心病毒，更曾直言「我管他批評不批評，老子到處說」，跟李文亮一起被稱為新冠肺炎的「吹哨人」，受到許多網民關注。

據此前報道，艾芬去年5月因視力下降，在武漢愛爾眼科醫院接受晶體植入治療，但術後右眼暗淡，出現視網膜脱離。她質疑院方隱瞞視網膜病變問題，誇大晶體植入作用，耽擱真正眼疾的治療。

院方曾發聲明，稱艾芬右眼為高度近視併發性白內障，術前檢查、手術和術後複查等各環節均符合醫療規範。術後恢復結果顯示，患者視力較術前明顯提高，眼底視網膜平復。

愛爾眼科醫院曾公布艾芬診療過程的核查報告，附上3張艾芬眼球接受檢查的照片，指其右眼視網膜剝離與本次白內障手術「無直接關聯」，但承認在診療過程中有問題：

艾芬接受內媒訪問時，直指有關報告是「避重就輕，混淆視聽，管理混亂，推卸責任」，又稱近日有不少遭遇相似問題的患者聯絡她。她表示，手上的病歷等資料是自己要求院方補上，其他患者幾乎不能取得相關診療資料，直言自己維權都非常困難，「老百姓根本就無從下手」。她希望當前民營醫院的模式能有所改變。