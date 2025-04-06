關稅戰│人民日報：美方本質是強權政治　赤裸裸恃強凌弱唯我獨尊

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯「川普」）宣布「對等關稅」計劃，官媒《人民日報》重要評論欄目「鐘聲」今日（6日）發表評論文章批評，美方關稅計劃打著「對等」的幌子，實則在經貿領域推行權力政治、實施單邊霸凌，這種做法嚴重衝擊以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，也將給全球經濟發展製造巨大風險。



2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布「對等關稅」措施。（Reuters）

文章稱，美方「對等關稅」計劃以主觀臆斷和單邊評估為依據，嚴重損害相關方的正當合法權益，本質上是強權政治的體現。美方這種赤裸裸的恃強凌弱、唯我獨尊做法，給多邊貿易體制帶來嚴重衝擊。

文章又稱，中國一貫主張通過對話協商解決貿易分歧，反對任何形式的單邊主義和保護主義。中方始終認為，各方要堅守世界貿易組織理念和規則，持續推動貿易和投資自由化便利化，通過開放做大共同發展的「蛋糕」。多邊主義是解決世界面臨困難挑戰的必然選擇，經濟全球化是不可阻擋的歷史潮流。

文章最後稱，針對美方所謂「對等關稅」，中國將採取有力措施，堅決捍衛自身合法權益。同時，中國也將與各方一道，堅持真正的多邊主義，堅定維護多邊貿易體制，推動普惠包容的經濟全球化，積極參與全球經濟治理，致力於建設開放型世界經濟。