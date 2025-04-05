新華社發布中國政府反對美國濫施關稅立場：嚴重衝擊全球經濟秩序

美國總統特朗普（Donald Trump，川普）宣布「對等關稅」計劃後，中方周五（4日）「多箭齊發」採取反制措施。官媒《新華社》5日發布「中國政府反對美國濫施關稅的立場」一文，全文如下：



近期，美國以各種藉口宣布對包括中國在內的所有貿易夥伴濫施關稅，嚴重侵犯各國正當權益，嚴重違反世界貿易組織規則，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，嚴重衝擊全球經濟秩序穩定，中國政府對此強烈譴責，堅決反對。



美國有關做法違背基本經濟法則和市場原則，罔顧多邊貿易談判達成的利益平衡結果，無視美國長期從國際貿易中大量獲利的事實，將關稅作為實施極限施壓、謀取私利的武器，這是典型的單邊主義、保護主義和經濟欺凌行徑。



2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布對等關稅措施。（Reuters）

美國打著所謂追求「對等」「公平」的旗號搞零和博弈，本質上是追求「美國優先」「美國特殊」，是以關稅手段顛覆現有國際經貿秩序，以美國利益凌駕於國際社會公利，以犧牲全世界各國的正當利益服務美國的霸權利益，必然遭到國際社會普遍反對利益。

中國是文明古國，禮儀之邦。中國人民崇尚以誠待人、以信為本。我們不惹事，也不怕事，施壓和威脅不是同中方打交道的正確方式。中國已經並將繼續採取堅決措施，維護自身主權安全發展利益。中美經貿關係的本質應是互利共贏。美國應順應兩國和世界人民的共同期待，從維護兩國根本利益出發，停止以關稅為武器對華經貿打壓，停止損害中國人民的正當發展權。

中國作為全球第二大經濟體和第二大商品消費市場，無論國際風雲如何變幻，中國對外開放的大門只會越開越大。我們將持續推動高水準對外開放，穩步擴大規則、規制、管理、標準等製度型開放，實施高水準的貿易和投資自由化便利化政策，打造市場化法治化國際化的一流營商環境，與世界共享發展機遇，實現互利共贏。

經濟全球化是人類社會發展必經之路。以世界貿易組織為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制，為推動全球貿易發展、促進經濟成長和永續發展做出重要貢獻。開放合作是歷史潮流，世界絕不應該退回到相互封閉、彼此分割的狀態。互利共贏是人心所向，以鄰為壑的經濟霸凌終將反噬自身。推動經濟全球化朝向更開放、包容、普惠、均衡的方向發展，是國際社會共同責任。

發展是世界各國的普遍權利，而不是少數國家的專利。國際上的事情應該由大家共同商量著辦，世界前途命運應該由各國共同掌握。貿易戰、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路。各國應當秉持共商共建共享原則，堅持真正的多邊主義，共同反對各種形式的單邊主義、保護主義，維護以聯合國為核心的國際體系，維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制。相信世界上絕大多數相信公平與正義的國家，都會選擇站在歷史正確的一邊，做出符合自身利益的選擇。世界要公道，不要霸道！