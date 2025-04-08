貓狗坐高鐵　中國鐵路4.8起試推寵物托運服務　一文睇清相關限制

中鐵快運股份有限公司（下稱「中鐵快運」）消息，4月8日起，鐵路部門將在京滬高鐵部分車次試點「隔離運輸、人寵分開、專人看護」的高鐵寵物托運服務，鐵路12306同步推出「寵物托運」功能，旅客至少提前2天在網上預約，預約成功後可同車托運一隻家庭馴養且健康狀況良好、單隻體重不超過15公斤、肩高不超過40厘米的貓、犬類寵物。



中鐵快運相關負責人介紹，經過專業測試評估，自4月8日起在京滬高鐵北京南、濟南西、南京南、上海虹橋、杭州東等5座車站間的G119/118、G121/122、G127、G134、G183/184、G195/196等10趟列車上試點高鐵寵物托運服務。

京滬高鐵是中國最有代表性，也是最繁忙路線。圖為京滬高鐵列車。（網上圖片）

高鐵寵物托運實行「隔離運輸、人寵分開、專人看護」。一是採用專用裝備，實行隔離運輸。投用自主研發的自帶空氣循環、含氧量和溫濕度監測、降噪、除味等功能的高鐵專用寵物運輸箱，寵物全程存放於寵物運輸箱內，並放置在列車高鐵快運櫃內，可有效防止寵物飛毛、氣味、叫聲對列車內部環境的影響。

二是全程獨立存放，實行人寵分開。每趟列車設置一組用於存放寵物運輸箱的高鐵快運櫃，一般位於中部車廂的一端，與旅客乘車空間相對隔離。工作人員全程不開箱，確保車內環境良好和寵物安全。

三是加強監測巡視，實行專人看護。工作人員通過寵物運輸箱的監測系統觀察寵物狀態，定時巡視檢查，間隔不超2小時，視情況給寵物適當添加飲用水、不予喂食，托運人不能探視寵物。一次托運完成後，工作人員將及時清潔消毒寵物運輸箱，並在列車終到後全面清潔消毒高鐵快運櫃。

高鐵寵物托運服務有相應要求，包括寵物貓狗單隻體重不超過15公斤、肩高不超過40厘米，並需要全程存放於高鐵專用寵物運輸箱。（中鐵快運）

據介紹，試點高鐵寵物托運服務實行「人寵同出發、同到達」規則，旅客可通過鐵路12306客戶端「寵物托運」功能查詢對應車次，提前2天及以上購買車票並線上預約同車托運寵物服務。

預約成功後，旅客在乘車前按約定時間攜帶寵物及購票使用的有效身份證件、有效期內的《動物檢疫合格證明》，前往出發高鐵車站的中鐵快運營業部辦理托運手續。抵達目的地車站後，旅客根據短訊或電話提示領取寵物。

試點高鐵寵物托運服務按運輸里程梯次計價，初期實行七折優惠，同時贈送保額2000元的基礎保險。旅客如需獲取高鐵寵物托運服務更多信息，可致電12306和95572客服熱線，或在鐵路12306客戶端查詢。