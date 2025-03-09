用無人機逗貓慘遭「一秒凌空踢飛」　落地後繼續蹂躪　網民笑翻

據內媒《點時新聞》報道，8日，有內地網友發布影片稱，看到有人用無人機逗小貓，沒想到下一秒就被小貓踹飛。



對此， 有內地網友打趣道：

天下武功，唯快不破！

有大陸網友發布影片稱，看到有人用無人機逗小貓，沒想到下一秒就被小貓踹飛。（微博影片截圖）

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網傳影片顯示，河北省某社區停車場附近，有一架無人機在低空位置緩緩飛行，並逐漸靠近一隻狸花貓，似乎有意吸引牠的注意。這隻貓果然一路跟隨無人機至草地上，並突然發力躍起，先伸出前爪猛拍，導致無人機失去平衡，再以迅雷不及掩耳之勢用後腿一記猛踹，致使無人機慘摔在地，不再運作，而牠還意猶未盡地圍著掉在草地上的無人機打轉，並伸出前爪小心翼翼地觸摸機器。

無人機被貓一腳踹飛的畫面引發網友爆笑：

「哈哈哈有一種高科技被冷兵器KO的感覺。」

「看我佛山無影腳，送你上天！」

「上次看到貓捉鴿子就很是震撼，無人機你越界了。」



還有人指出，貓的狩獵能力不容小覷，例如今年1月烏克蘭的一架FPV軍用無人機在低空飛過草地時，就曾被一隻小貓一巴掌精準拍落，相關影片亦一度爆紅。

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